Filenin Sultanları'nı Türk halkından kaçıracaklar: Her şey para mı?

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.

Karamsarlık sarmış dört bir yanı. Birlikte gülemiyor, el ele veremiyoruz.

Bu ortamda tesellimiz milli takımlar. İşte o zamanlar birlik oluyoruz.

Ama şimdi onu da elimizden alacaklar.

Gururumuz Filenin Sultanları'nı Türk halkından kaçıracaklar!

Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, milli takımlar düzeyinde en başarılı sonuçları alan, Avrupa'da hatta dünyada bile tanınan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı göstermeyecekler bize.

Nasıl mı; anlatayım.

Filenin Sultanları 2 gün sonra Milletler Ligi sınavlarına başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu internet sitesinden açıkladı programı. Şöyle ki;

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

İşte gerçeği herkes bu açıklamadan sonra anladı. Maçların yanındaki parantezlerin içinde yazanlar şoke etti milyonları.

Ne yazıyor orada? Diyor ki; maçlar S Sport/Sport Plus'ta.

Yani... Şifreli!

TRT'de değil demek bu!

Milli maçların TRT'de yayınlanması gerekmiyor mu?

Hem... Voleybolun Türkiye'de bu kadar sevilmesi, yaygınlaşması, Türkiye'nin voleybol ülkesi olmasının nedeni maçların yurdun dört bir yanından izlenebilmesinden değil mi?

Şimdi ne bu?

Filenin Sultanları'nı Türk halkından kaçıracaklar! Ne için? Para para para...

Her şey para mı?

Oysa milli mesele değil mi bu?

Buradan uyarıyorum...

Zaman kısa bunu da biliyorum...

Ama vazgeçin bu işten.

Yayınlayın maçları şifresiz TRT kanallarından.

Bir yudum mutluluğu çok görmeyin bizden.