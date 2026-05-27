İbre döne döne zembereği de boşaldı: Tehlikenin farkında mısınız?

Beşiktaş yine belirsizlikler içinde. Sergen Yalçın'dan sonra başlayan teknik direktör arayışlarında ibre sürekli dönüyor.

Haberlere bakarsak onlarca teknik direktör adı geçiyor.

Önder Özen liste yapmış da, sırayla gidiyorlarmış da, Serdal Adalı bilmemkimi istiyormuş da falan filan!

Bu arada teknik direktörü olmayan takıma sürekli transfer iddiaları ortaya atılıyor. Gidecekler, kalınacaklar, alınacaklar gibi.

Oysa bir kulüpte bunların bir planı olur, programı olur.

Her gelene göre takım baştan aşağı değiştirilmez.

Bugün Avrupa'da kulüplerin transfer çalışmaları önceden belirlenen programa göre yapılıyor.

Transfer heyetleri var. Bunlar yıllarca çalışıyorlar. Yetenekli gençleri arayıp buluyorlar. Huyuna, suyuna, uyum gösterip gösteremeyeceğine bakıh ondan sonra alıyorlar. Sadece gençler için değil. Takımın eksik bölgeleri saptanıyor, ona göre çalışma yapılıyor yine. Çoğu mayıs ayından bitiriyor bile transferi.

Beşiktaş için de böyle olması gerektiğini defalarca kez anlattım.

Bir komite kurulması gerektiğini yazdım da yazdım. Futbol aklı olması gerektiğini detaylarıyla izah ettim. Ki Beşiktaş'ın elinde bu imkanın fazlasıyla olduğunu da isimlerini sayarak söyledim. Beşiktaş'ın elinde kaynakları da var. Sözde değil özde Beşiktaşlılar var. Rıza Çalımbay var. Gökhan Keskin var. Metin Tekin var. Feyyaz Uçar var. Ali Gültiken var. Mehmet Özdilek var. Daha isimlerini sayabileceğim var da var.

Kurarsın bir komite. Ona göre planlamayı yaparsın. Teknik direktörü de transferi de son ana ve de bir kişinin eline bırakmazsın. Ne yani yönetimde futbolu bu saydığım isimlerden daha iyi bilen, futbolcudan daha iyi anlayan yöneticiler mi var?

BÖYLE TEKNİK DİREKTÖR MÜ ALINIR?

Son okuduğum haberlere göre Önder Özen yurt dışına gitmiş. Arkasından da bir yönetici.

Bu arkadaşlar teknik direktör bulacaklar.

İsimler gırla gidiyor. O olmazsa bu, bu olmazsa şu!

Olacak iş mi bu?

Artık iyi çıkarsa talih... Kötü çıkarsa yollarsın nasılsa 3-5 hafta sonra.

İbre dönüyor.

İbre bir ona dönüyor, bir buna dönüyor.

Döne döne zembereği da boşaldı. Sanırım kontrolden çıktı. Sonunda getirecekler herhangi birisini. Valerien Ismael gibi olmasın da...

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Peki tehlikenin farkında mısınız?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi 17 Haziran'da belli olacak.

İlk maç ise 23 Temmuz'da oynanacak. Sonra ligde başlıyor zaten.

Peki Beşiktaş hazırlık dönemini hangi hocayla yapacak. Hazırlık programını kim ne zaman hangi arada derede hazırlayacak.

Transferler ne zaman olacak?

Takımın o kadar çok bölgeye transfer ihtiyacı var ki; bunlar kime göre neye göre yapılacak? Yönetim kafasına göre transfer mi yapacak? Önder Özen kimi isterse onu mu alacak? Alınacak hoca futbolcuyu takıma katılınca mı tanıyacak? Kadrodaki futbolcular yolda görseler tanımayacakları oyuncu ile maça mı çıkacak?

Beşiktaş'ın bir sezon daha kaybetmeye tahammülü yok.

Artık heyecan istiyor taraftarlar. Başarı bekliyor. Yarışta sonuna kadar olmak istiyor.

Eğer yine havlu atarsa ekimde kasımda... Ağır olur faturası, benden söylemesi...