Hacıosmanoğlu'nun büyük korkusu: TFF'nin ligleri apar topar tescil etmesinin nedeni ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

TFF, tatil günü olmasına rağmen apar topar toplandı ve 2025-2026 sezonu liglerini tescil ettiğini duyurdu.

Duyuruyu bir daha hatırlayalım:

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2025 - 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline,

Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor A.Ş. ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Kepez Spor Futbol A.Ş., Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor takımlarının Nesine 3. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, Nesine 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, Nesine 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984 A.Ş., Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş., Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor A.Ş. takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

TFF 1. LİG NEDEN YOK?

Tabii herkesin dikkatini şu çekti: TFF 1. Lig neden yoktu?

Yoktu çünkü Erzurumspor ve Amedspor 1. ve 2. olarak direkt çıkmıştı ama 3. olarak Süper Lig'e çıkacak takım daha belli olmamıştı. Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak play off finalinden sonra belli olacak.

Peki bu eksik değil mi?

Eksik! Bu da o maç oynandıktan sonra açıklanacak.

Burada amaç aslında liglerin gelecek sezon da aynı takım sayısıyla devam edeceğinin belgelenmesi.

Aslında FIFA'ya ve UEFA'ya duyurulması hedef.

BÜYÜK KORKU FIFA VE UEFA

Biliyorsunuz, başta MHP olmak üzere siyaset büyük baskı kurmuştu TFF'nin üzerinde.

Ligden düşme kaldırılsın, Süper Lig gelecek sezon 21 takımlı olsun istiyorlardı. Özellikle Kayserispor'du burada adı geçen. Küme düşmesin, Süper Lig'de devam etsin diyorlardı.

Gerekçeleri de vardı. Şike ve bahis soruşturmalarında ortaya çıkacak yeni isimlerin arasında kulüp yöneticileri de olduğu ileri sürülüyor ya; bunun açıklanmasının beklenmesini talep ediyorlardı.

Kasımpaşa ve Eyüpspor TMSF'de... Bir şahsın ya da şirketin 2 ayrı kulübünün aynı ligde olması yasak. Bunu da ileri sürüyorlardı da... Talimatlarda TMSF diye bir madde yoktu ki; şahıs ve şirketler vardı!

TFF'de profesyoneller var; yıllardır işin içinde olan. Bir de Mecnuz Otyakmaz var bu işleri iyi bilen.

Siyasetin etkisiyle özellikle Süper Lig'de takım sayısının değiştirilmesi ve küme düşen takımların düşürülmeden devam etmesi halinde nelerin olabileceğini anlattılar sanırım TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na.

Bir de zaten sıkıntı olan Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu üyelerinin TFF Yönetim Kurulu tarafından seçilmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmesinin sıkıntısı var...

İşte Hacıosmanoğlu'nun büyük korkusu bu!

Eğer ligleri tescil etmeseler de küme düşen takımları düşürmeyip, çıkanlarla birlikte Süper Lig'i 21 takıma çıkarsalar...

FIFA da UEFA da asla sessiz kalmayacaktı bu duruma.

Siyasetin futbola karışıp, etki etmesi, siyasete göre karar alınması UEFA'da affedilmeyecek bir konu.

Tam da Dünya Kupası öncesi büyük ceza gelebilirdi Türkiye'ye.

Şu kadarını söyliyeyim; Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılmaları bile tehlikeye girerdi.

Sanıyorum ki Hacıosmanoğlu siyasetin, özellikle de MHP'nin baskısını artıracağını gördü ve apar topar tescil ettirdi ligi.

Çaresi yoktu. Öyle hissetti.

Hem de tüm Türkiye ile birlikte büyük hayallerle beklediği Dünya Kupası öncesi...

Haksız da gelmedi bana.