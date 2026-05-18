Gürel Yurttaş
Son Güncelleme:

Sergen Yalçın yiyemedi o Sergen Yalçın'ı yedi: Beşiktaş'ta ilk aday Galatasaray'ı dağıtan hoca

Beklenen oldu. Beşiktaş'la Sergen Yalçın'ın yolları ayrıldı.
Zaten hiç birlikte olmamışlardı aslında!
Sergen Yalçın kenarda hep emanetçi gibi durmuştu.
Suratı asık! Umutsuz! Mutsuz!
Onca ara transfer yapmasına rağmen sürekli "Bu benim takımım değil" havasındaydı.
Hele de kendisinden önce alınan futbolcuları hiç beğenmiyordu. Daha göreve gelir gelmez Rafa Silva'ya tavır alması da bundandı. O gelene kadar sessiz sedasız her maçta oynayan Rafa, ondan sonra Beşiktaş'tan soğudu zaten.
Neyse...
Sergen Yalçın'ın en büyük hedefi sportif direktör Eduard Graf'tı. Tesislerde defalarca kez adını bağırarak andığını biliyorum; duysun da bırakıp gitsin diye.
Ama yiyemedi. Daha doğrusu Serdal Adalı vazgeçmedi.
Graf geri planda gibi görünse de kaldı. Aslında Serdal Adalı'nın gözünde öndeydi. Çünkü bir şey olduğunda yine ona danışıyordu.
Zaten Sergen Yalçın'ın ayrılığında da perde arkasında Graf vardı. Beşiktaş yönetimi transferi artık Graf'ın raporuna göre yapacaktı. Serkan Reçber olmayacaktı Yalçın kalsaydı bile. İşte bunu kabullenmedi Sergen Yalçın. Taraftar protestolarından sonra kararını büyük ölçüde vermişti zaten. Bir de üstüne bu eklenince gitti.

ÖNCELİK YABANCI HOCADA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra sıra yerine kimin geleceği şimdi.
Öğrendiğime göre ilk aday yabancı. Adını da çoktan belirlemişler zaten. Belirleyen de yine Graf diyorlar.
Bu isim Alman teknik adam Dino Topmöller.
Topmöller bu sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımının başındaydı. Galatasaray'ı 5-1 yenmişlerdi; hatırlarsınız.
İlk adayı o olduğu söyleniyor.
Graf'ın listesinde başka alternatifler de var.

Sergen Yalçın yiyemedi o Sergen Yalçın'ı yedi: Beşiktaş'ta ilk aday Galatasaray'ı dağıtan hoca - Resim : 1

YERLİ HOCA SON SEÇENEK

Eğer Topmöller'de bir sorun çıkarsa yeni isim gündeme gelecek.
Yerli hoca ise sonraki seçenek.
Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açıyor Serdal Adalı.
Ancak bu son sayfa da olabilir. Yeni hocayı bir an önce atamaları, gereken transferleri yapmaları, takımı sezona hazır bir şekilde sokmaları gerekiyor. Bundan sonraki başarısızlıkta sıra yönetime gelir çünkü...

