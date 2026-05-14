Hakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Geri sayım sürüyor.
Şu ana kadar 2 aday var.
1-Aziz Yıldırım
2-Hakan Safi
Adaylıkların belli olmasının hemen ardından Aziz Yıldırım favori gösteriliyordu.
Hakan Safi birleşmeyi reddederken "Acaba neye güvendi de kazanacağına inanıyor" türünde yorumlar da yapılıyordu.

Ama günler ilerledikçe sanki favori kalmadı gibi.
Çünkü Hakan Safi adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren öyle çalışmaya başladı ki. Çok önceden planlamış gibi sanki.
Bir de Ali Koç faktörü var tabi.
Şimdi açayım...

1-AZİZ YILDIRIM

Fenerbahçe'nin efsane başkanı. Elbette ki tecrübesi en büyük avantajı. Camiada ve genel kurul üyelerindeki ağırlığı elbette ki az değil. Kongreye de hazırlık yaparak girecek. Zaten şu anda onun için çalışıyor. Sanırım teknik direktörünü de belirleyecek. "Göreve geldiğimde işte benimle çalışacak hoca" diyecek. Basında çeşitli isimler dolaşıyor ama... Ben çok daha ses getirecek bir isim olacağını sanıyorum. Şansı elbette ki az değil. Bunu kuracağı yönetim kurulu listesi de etkileyecek.

2-HAKAN SAFİ

Genç, dinamik, enerjik. Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyacak bir isim izlenimi veriyor. Kongreye "çok gizli" bir planla hazırlanıyor. Kaç gündür yurt dışında. En son İtalya'nın Milano kentinde görüldü. Planının sızdığı kadarıyla kongreye elinde belgelerle girecek. "Teknik direktörüm şu. İşte anlaşması. Transferlerim şu, işte bu da onların anlaşmaları" diye açıklayacak. Bu isimler Avrupa'da ses getirecek türden, sıradan değil. Bunu yaparsa seçimin kaderini değiştirebileceğini sanıyorum.

3-ALİ KOÇ FAKTÖRÜ

Her ne kadar şu ana kadar sesi duyulmasa da, kongrede tarafsız olacağı söylense de "Bir oyum var, kimseye şu adaya verin demem" dediği ileri sürülse de mutlaka bir ağırlığı olacak. Kendisi söylemese de kendisine yakın isimleri kim susturacak. Ali Koç'un kemik oyu az değil. Bu da seçimde önemli rol oynayacak.

4-RAKAMLAR NE DİYOR?

Şimdi gelelim rakamlara...
Fenerbahçe kongresinde oy kullanabilecek üye sayısı 44 binin biraz üstünde.
Yurt içi ve yurt dışı derneklerin 10 bin civarında oyu var. Bu oylar kime gider sizce? Belli olmaz. Ama Hakan Safi'nin bu konuda öteden beri yaptığı bir çalışma geldi kulağıma. Hakan Safi, derneklerden her hafta onca kişiyi Fenerbahçe maçlarına davet edip ağırlıyormuş meğerse. Locasında konuk ediyormuş, İstanbul'da kaldıkları sürece yanlarında oluyormuş. Derneklere ziyaretleri, destekleri de konuşuluyor. Hem de uzun bir süredir. Bu durumda 10 bin oyun kaçını alabilir acaba?
Aziz Yıldırım, son girdiği kongrede 10 bin oy almıştı. Bu oyun kemik olduğunu sayalım. Aynı kongrede Ali Koç da 16 bin oy almıştı. O oyları nereye koyalım? İşte bu Ali Koç'un sessiz kalsa da seçimde ne kadar etkili olacağını gösteriyor sanırım.
Şöyle bitireyim.
Fenerbahçe camiasının içinden (Kongrelerin gediklisidir aynı zamanda. Şucu bucu değil, hakiki Fenerbahçelidir) olan dostum şu tahmini yaptı: "Katılım 25 bini aşar, 30 bin civarında olursa Hakan Safi şanslı. 20 binin altında kalırsa Aziz Yıldırım kazanır diyorum. Yani katılım ne kadar çoğalırsa Hakan Safi, ne kadar azalırsa Aziz Yıldırım. Bir de kongre günü etkilenecek üyeler var tabi. Ama çoğu kararını verip de gelecek. Ben öyle görüyorum."

