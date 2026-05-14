Küçük burjuva aydınlarının Halk TV sınavı

Medya koridorlarında yankılanan istifa sesleri, bu kez sadece bir "iş değişikliği" haberi olarak algılanmamalıdır. Bu istifalar Türkiye muhalif medyasının kronik bir hastalığının dışavurumu olarak karşımıza çıkıyor. Halk TV’de peş peşe gelen istifalarla ortaya trajikomik bir tablo çıktı: Küçük burjuva aydın hastalığı.

Siz sevgili okurlarıma biraz da Sevgili dostum Cafer Mahiroğlu’nu anlatmak isterim. Kendisi benim patronumdur, başarılı bir iş insanıdır lakin kibrini, üstenci bakışını, nefsini halletmiş bir değerimizdir.

Benim 1980’li yıllarda birlikte mücadele alanlarında yoldaşımdır 15-16 yaşındaki Cafer Mahiroğlu. Hem okuyan hem çalışan lakin mücadele alanlarından kopmayan bir insandı. O Mahirlerin izinde ben ise Denizlerin izinde sınıf mücadelesinin bir sıra neferi olarak yan yanaydık. 1983 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladığımda, aynı zamanda o zor koşullarda, polis baskısının yoğun olduğu dönemlerde şiirli siyah-beyaz kartpostallar üretiyordum. Bir yandan haberin peşinde koşarken diğer yandan yaşam koşullarımı iyileştirmek için yılbaşlarında ve bayramlarda İstanbul’un meydanlarındaki tezgahlara kartlarımın satılması için uğruyordum. O dönem büyük cesaret istiyordu o şiirli kartları tezgaha koymak.

O yıllarda şehirlerarası otobüs terminali Topkapı’daydı. Sevgili Cafer’in orada bir tezgahı olduğunu öğrendim ve yanına gittim. O gün tezgahta, genç bir kız arkadaş vardı. Arkadaş yasak ve baskılardan dolayı kartları alamayacağını ifade ettiği sırada, ben de kartpostalları tezgaha koyması için ikna etmeye çabalıyordum ki Cafer geldi: “Hayrola İsmail nedir sorun?” diye sordu. Durumu anlattığımda Cafer’in tavrı kız arkadaşa aynen şöyle oldu: “Şu büyük tezgahı boşalt, tamamına İsmail’in kartlarını diz. Bu kartları biz satmayacağız da kim satacak.” diyerek elimdeki paketin hepsini aldı.

Cafer, yoğun güvenlik güçleri baskısını ve zorbalığı bildiği halde o gün benim kartlarımı tezgahına koyarak cesaretinden ödün vermedi. İşte bu yüzden biliyorum; Cafer Mahiroğlu’na kolay kolay kimse diz çöktüremez. Ben bunun en eski tanıklarından biriyim. Onun kitabında korku yazmıyor. Ayrıca dosttur, kardeştir, her şeyden önce samimi bir candır.

Bir de Cafer çok yönlü biriydi. Gazeteciliğe çok hevesliydi. Gazeteciliğe ilk adımını Topkapı’da mutfak tüpü dedantörü üreten bir fabrikanın kundaklanmasının haberini yaparak başladı. O haber o yıllarda Günaydın gazetesinde yayınlandı. Daha sonraki zamanlarda Topkapı’da çıkan olayları haberleştirerek gazeteye getirirdi.

Sevgili Cafer, İngiltere’ye gittikten sonra 30 yıla yakın görüşmedik. Bir gün telefonum çaldı, yurtdışı numarasıydı ve karşımda sevgili Cafer Mahiroğlu… Hal hatır sorduktan sonra benim ne iş yaptığımı ve nerede olduğumu sordu, ben de kısaca medya alanında iş bulamadığım için İstanbul’u terk ettiğimi ifade etti. Sevgili Cafer beni İstanbul’a çağırdı. Ben de 2-3 gün sonra kendisiyle görüşmek üzere Halk TV’ye gittim. Biraz eski günleri yad ettikten sonra iki yönetici arkadaşımızı çağırdı beni tanıttı sonra "Artık birlikte çalışacağız. Hem benim danışmanımsın, hem de halktv.com.tr’nin yazarısın. Yarın makaleni gönder." Şaşkın şaşkın Cafer’e bakakaldım. Şaşkınlığımı bağışlayın lakin yok böyle bir insan diye düşündüm. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendi kendime hayretler içinde sordum: Böyle insanlar hala var mı? diye.. Sevgili Cafer’le 30 yıla yakın hiç görüşmedik. Bu ne güzel bir dost ki beni yıllar sonra hatırladı ve televizyonunda iş olanağı sağladı.

İşte size sevgili Cafer Mahiroğlu...

***

Şimdi bu geçmişi ve karakteri bilen biri olarak sormak gerekir: 12 Eylül faşizminin en karanlık günlerinde devrimci ruhunu diri tutan ve tezgahını şiirli kartpostallara, yani devrimci bir dayanışmaya açan adama bugün "sömürücü" yaftası yapıştırmak ne kadar doğrudur?

Bir medya kuruluşunda profesyonel şartlarda çalışan, toplumun büyük kesimine göre oldukça yüksek olanaklara sahip olan isimlerin "sömürülüyoruz" diyerek gemiyi terk etmesi, gerçek sömürüye maruz kalan milyonlarca asgari ücretli ve sendikasız işçi için haksızlıktır. Sosyal medyada kurulan o ajitasyon dolu cümleler, ne yazık ki gerçek bir sınıf bilincinden değil, "ben daha fazlasını hak ediyorum" diyen elitist bir beklentiden besleniyor.

Bu ithamda bulunan gazeteci arkadaşlarımın sistemin ve siyasi iktidarın her türlü baskılarına, reklam ambargosuna rağmen televizyon ekranının kararmaması için maddi-manevi fedakarlıkta bulunan Mahiroğlu’nu anlamadığını düşünüyorum.

***

Cafer Mahiroğlu, samimiyetini ve mücadeleci kişiliğini meydanlarda, kartpostal tezgahlarında, yasaklı yıllarda. baskı dönemlerinde kanıtlamış bir isimdir. Ancak yalnız samimiyeti ve dostluğu suiistimal edildiğinde tepkisi sert oluyor; bunu da anlamak gerekir.

Halk TV gibi kurumlar, kişilerin isimlerinden ziyade temsil ettikleri misyonla ayakta kalır, halkın gönlünde taht kurar. Ancak bireysel egolarına yenik düşen küçük burjuva aydınları, "ben"i merkeze alır...

Lenin’in literatüre kazandırdığı "küçük burjuva çocukluk hastalığı", tam da bugün karşımızda duran bu manzaradır: Radikal söylemlerle bezenmiş, ancak temelde bireysel tatmine ve popülizme dayalı bir duruş.

Türkiye’de gerçek habercilik yapan muhalif medya, kendi içinde bir arınma yaşamak zorundadır. Sloganlarla gerçekler, bordrolarla vicdanlar arasındaki o derin uçurum kapanmadığı sürece; halkın televizyonunda "halkçılık" yapmak, sadece bir reyting malzemesi olarak kalacaktır.