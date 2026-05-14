CHP'ye 'Mutlak Butlan'ın alt yapısı!

Halk TV ekranında dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar yolda, markette, metroda, metrobüste gördükçe sıkıştırıyor…

Neler oluyor diyorlar…

Bu işin sonu nereye varacak diyorlar….

'CHP kapatılır mı?' diye soruyorlar…

'Her şey olabilir' diyorum. 'İktidar kanadı CHP'ye yönelik operasyonun normal karşılanması için alt yapısını hazırlıyor' diyorum…

Niye mi böyle düşünüyorum…

Uşak ve Antalya Belediye Başkanlarının etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdikleri ifadelere bakıyorum…

Tutarsız...

Casusluk davasının iddianamesini okuyorum…

Anlamsız…

Casusluk yapıldığına dair belge bilgi, istihbarat kaydının olmadığını savcı da kabul etmiş. 'Olmasa da olur' demiş… Yani 'belge, bilgi, kanıt yok ama casusluk var' demeye getirmiş…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı casus!..

Beyinlere bu kazınsın isteniyor…

İktidara yakın medya manşetleri atmaya başladı: Yolsuzluk sarmalının adresi CHP genel Merkezi'ymiş!..

Yapılmak istenen o kadar açık ve net ki… Yolsuzluğa, rüşvete, bulaşmış partinin kapatılması gerekir algısının kamuoyunda kabul görmesini sağlamak. Bana göre kapatma davası açmayacaklar sağ gösterip sol vuracaklar. Mutlak butlan kararı ile CHP'yi Özgür Özel'in elinden çekip alacaklar…

Çünkü kapatma davası uzun iş… HDP'ye kapatma davası 2021'in mart ayında açıldı. Beş yıl olmuş hala karar çıkmadı…

(Yeri gelmişken bir parantez açamama izin verin. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım diyordu. Şimdilerde HDP'nin yediği olarak kurulan DEM partiliyle ruh ikizi oldular. Omuz omuza yürüyorlar. Öcalan'ı barış süreci koordinatörü yapmak için çaba sarf ediyor. Kapattım parantezi)

Mutlak butlan daha hızlı, daha etkili karar olur. Kılıçdaroğlu kayyum olmayı kabul ederse iktidar için ballı börek demektir.

İktidarı meşgul eden sorulara gelirsek…

AKP seçmeni de tepki gösterir mi? Seçmenin kahir ekseriyeti bu kadarı fazla demokrasi elimizden gidiyor diye tavır koyar mı? Mağdura destek çıkar mı?

Anladığım kadarıyla AKP çatısı bir türlü karar veremiyor: Seçime kısa süre kala ipini çekelim mi çekmeyelim mi? Tartıştıkları bu…

Bana göre çekecekler…

Kendilerine hakaret eden belediye başkanlarına sefalar getirdiniz diye rozet takmalarının bir anlamı olsa gerek. 'Aklı olan, gerçeği gören CHP'den kaçtı' propagandasını yapabilmek…

Yoksa…

AKP’nin hiçbirine ihtiyacı yok… Tam tersi transferler siyaset kurumunu zedeliyor. Siyasi ahlaksızlığın, çürümüşlüğün kanıtı olarak gösteriliyor.

İki yılda 37 milletvekili 76 belediye başkanı parti değiştirmiş… Akıl alır gibi değil..

Diyorlar ki; Erdoğan eskiden parti değiştirmeye karşıydı. Seçmene hakaret kabul etmişti.

Söyledikleri arşivlerde ne değişti?

AKP ikinci parti oldu. Oyu yüzde 49’lardan yüzde 29’lara indi…

Şunu açıkça ortaya koyalım. AKP Genel Başkanı rozet taktığı belediye başkanlarından milletvekillerinden medet ummuyor. CHP'nin yıpranması için, CHP'nin birbirine düşmesi için kapı aralıyor.

Meselenin özü budur…

Gerisi hikaye...