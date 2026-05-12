Fenerbahçe kendi ipini kendi çekti Sedat Kaya yazdı: Fenerbahçe kendi ipini kendi çekti!

Bazı sezonlar vardır; daha ilk düdük çalmadan kaderin hükmü verilmiş, stadyumun üzerine ince bir hüzün perdesi inmiştir. Fenerbahçe için bu yıl, meşin yuvarlağın sesinden çok kulislerin uğultusuyla, tribün heyecanından çok kongre salonlarının o ağır havasıyla başladı.

​Kadıköy’ün çimleri henüz yaz güneşinin hararetiyle kavrulurken, kulübün ruhu yer değiştiriyordu.

Ali Koç’un vedası ve Sadettin Saran’ın gelişiyle sahadaki oyundan ziyade, koridorlardaki iktidar değişimi konuşulur oldu. Futbol, bu toz duman arasında adeta ikinci plana itilmiş bir figüran gibi kaldı. Mourinho gibi devasa bir gölge duvardan indirilirken, yerine Tedesco’nun taze soluğu getirildi. Ancak futbolun kadim bir kuralı vardır: Eski çatıyı sökerken fırtınaya yakalanırsan, evin içini su basması kaçınılmazdır.

​Galatasaray, dört yıldır aynı akıl, aynı omurga ve aynı sarsılmaz yönetim iradesiyle adeta bir "istikrar hanedanlığı" kurarken; Fenerbahçe her sabah aynaya bakıp kendini yeniden tarif etmeye çalışan bir gezgin gibiydi. Şampiyonluk yarışının o amansız düzlüğünde bazen en büyük sermaye para değil, "birbirini gözü kapalı tanıma" alışkanlığıdır.

​Transfer dosyalarına gelince... Yıldızlar kağıt üzerinde parlıyordu ama asıl eksik olan, o "acımasız" bitiricilikti. Büyük takım, bazen sadece iyi futbolla değil, rakibin cesaretini bir pençede söküp alacak o sert karakterle şampiyon olur. Lookman gibi bir rüyanın peşinden gidilip, tüm umutlar henüz omuzları bu yükü taşıyamayacak kadar taze olan Sidiki Şerif’in ayaklarına bırakılınca, hikâyenin sonu da o ince çizgide kırıldı.

​Fenerbahçe bu sezon, küçük takımlara yorgun bir aristokrat gibi puanlarını bıraktı. Rakamlar ne söylerse söylesin; topa sahip olma oranları veya şut istatistikleri ne kadar görkemli görünürse görünsün, futbol bazen matematiği değil, ruh halini ödüllendirir.

​Nihayetinde Galatasaray, her sayfası titizlikle işlenmiş, sonu baştan belli bir klasik roman gibiydi. Fenerbahçe ise her bölümünde yazarı değişen, her sayfasında mürekkebi taze ama kurgusu eksik bir hikâye...

​Futbolun soğuk gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı: Yıldızlar maç kazandırabilir, ancak sadece istikrar ve devamlılık o efsanevi hanedanları kurabilir.

VERİLERİN SOĞUK DİLİ VE SAHADAKİ TRAJEDİ

​Fenerbahçe’nin bu sezonki rakamlarına bakıldığında karşımıza "kötü" bir takım çıkmıyor; aksine futbolun tüm hücum metriklerinde büyüyen, ancak şampiyonluk psikolojisinin o tekinsiz dengesini kuramayan bir yapı beliriyor. İstatistikler bazen futbolun en acı gerçeğini fısıldar: Çok üreten ama en kritik anda hata yapan takımların o sessiz trajedisini…

​HÜCUMDA AVRUPA AYARI, SONUÇTA BİTMEYEN ARAYIŞ

Maç başına 2.2 gol ortalaması, 17.2 şut ve 3.2 büyük şans üretimi… Bunlar sıradan bir lig takımının değil, rakibini sahasına hapseden bir "hücum makinesinin" parmak izleri. %58.4 topa sahip olma oranı ve rakip yarı sahada yapılan 214 isabetli pas, Fenerbahçe’nin oyunu her zaman karşı kaleye yıktığını kanıtlıyor. Ancak asıl mesele, bu devasa üretimin skora dönüşme oranında gizli: %13.

Fenerbahçe bu sezon çok vurdu ama rakibi yere serecek o son yumruğu bir türlü atamadı. "Maç başına kaçırılan 1.7 büyük şans" verisi, şampiyonluğun aslında hangi derbide, hangi deplasmanda ve hangi 88. dakikada avuçların içinden kayıp gittiğinin en net fotoğrafı.

AKLIN VE SKORUN MİMARLARI: ASENSIO VE TALISCA

Takımın beyni rolündeki Marco Asensio, sadece bir oyuncu değil, sahadaki bir satranç ustası gibiydi. 11 gol, 12 asistlik katkısı bir yana, beklenen asist değerinin çok üzerindeki üretimiyle oyunun ritmini ve karar anlarını yönetti. Bazı futbolcular sadece istatistik yapar; Asensio ise oyunun aklını değiştirdi.

Diğer yanda Talisca, 19 golle sayıların kralı oldu. Ancak ilginç olan, takımın en büyük gol tehdidinin yine bir "10 numara" karakterli oyuncu olmasıydı. Bu durum, Fenerbahçe’nin klasik bir santrfor düzeninden ziyade, skoru orta saha ile hücum hattı arasındaki o ince çizgide aramak zorunda kaldığını gösterdi.

SAVUNMADA LİDERLİK VE KONSANTRASYON KIRILMASI

Savunmanın kalbinde Milan Skriniar, maç başına 4.8 tehlike engelleme ile bir kale gibi durdu. Ancak şampiyonluk için tek bir lider yetmez; zincirin her halkasının aynı sertlikte olması gerekir. 11 maçta gol yememek kağıt üzerinde parlak dursa da, gole neden olan 5 doğrudan hata, Fenerbahçe savunmasının yapısal olarak güçlü ama zihinsel olarak kırılgan olduğunu belgeledi. Rakip kolay gelmiyordu ama geldiğinde, fatura her zaman çok ağır kesiliyordu.

KAOSUN İÇİNDEKİ IŞIK: KEREM AKTÜRKOĞLU

13 gol katkısıyla parlayan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda "top kaybı" listelerinde de üst sıralardaydı. Fakat bu, onun başarısızlığını değil, risk alma cesaretini gösteriyordu. Bazı oyuncular topu saklayarak güvenli limanda kalır; Kerem gibiler ise maçı değiştirmek için fırtınaya girmeyi tercih eder.

İYİ TAKIM MI, ŞAMPİYON TAKIM MI?

Bu sezonki Fenerbahçe; topa hükmeden, rakibi boğan ve yıldızlarıyla parlayan bir ekipti. Ama aynı zamanda fırsat harcayan, kırılma anlarında kendi elleriyle hata yapan ve kontrolü duygusal bir girdapta kaybeden bir takımdı.

​Futbol tarihi bize şunu öğretir. Her iyi takım şampiyon olamaz. Bazıları sadece "iyi takım" olarak hatırlanır; bazıları ise en doğru anda acımasızlaşarak hanedan kurar. Fenerbahçe’nin bu yılı, işte bu iki tanım arasındaki o ince, sızılı çizgide noktalandı.