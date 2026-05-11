Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararı verildi

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğini tartışmak üzere toplandı. Yapılan toplantı sonucunda yola devam kararı alındı.

Süper Lig’de son olarak Trabzonspor’a mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın hakkında karar verildi.

Taraftarların istifaya çağırdığı deneyimli teknik adam için siyah-beyazlılar olağanüstü toplandı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında Serdal Adalı, herkesin fikrini aldı.

SERGEN YALÇIN'LA DEVAM KARARI

A Spor’da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, ‘istikrardan’ yana görüş bildirdi. Toplantının sonunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Sergen Yalçın’la yola devam etmeye karar verdi.

Ligin son haftasında Çaykur Rizespor’la karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda maçın ardından Serdal Adalı ile Sergen Yalçın bir toplantı yapacak.

"İSTİFA ETMEYE HAZIRIM"

Trabzonspor maçının ardından konuşan Sergen Yalçın, “Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

