Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: Ters köşe yapacak

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve 1 seneliğine gelip şampiyonluğa ulaşmayı amaçlayan Aziz Yıldırım, teknik direktör ve transfer gündemine dair konuştu.

"HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

Kamuoyundaki isimlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım" sözlerini sarf etti.

Aziz Yıldırım dayanamadı: Galatasaray'a demediğini bırakmadı

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Aziz Yıldırım’ın ayrıca 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

HAKAN SAFİ'YLE YARIŞACAK

Olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yle yarışacak. Daha önce adaylığını açıklayan Barış Göktürk, Yıldırım'la birleşti. Aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar ise geri adım attı.