Bursaspor Acun Ilıcalı'nın yıldızına talip oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. TFF 1. Lig’de de şampiyon olarak Süper Lig’e dönmeyi amaçlayan yeşil-beyazlılar sürpriz bir isme yöneldi.

ACUN ILICALI'DAN DAVID AKINTOLA'YI İSTEDİ

Bursaspor yönetiminin, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de forma giyen David Akintola'yı istediği öne sürüldü.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in önümüzdeki günlerde İngitere’ye giderek transfer görüşmelerinde bulunacağı aktarıldı.

21 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Hull City formasıyla 21 maça çıkan David Akintola, 1 gol ve 2 asist kaydetti. Hull City, Premier Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

TÜRKİYE'DE 3 KULÜPTE FORMA GİYDİ

David Akintola daha önce ligde Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi.