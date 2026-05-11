Fenerbahçe son maçta ücretsiz bilet dağıtacak: Şartlar belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet dağıtacak.

Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor’la karşılaşacak. 17 Mayıs Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ÜCRETSİZ BİLET DAĞITILACAK

Karşılaşma öncesi bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, 18 yaş altı ve kadın taraftarlar ücretsiz bilet dağıtılacağını duyurdu.

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

Başvurular; resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır.

Formu dolduran kadın ve çocuk taraftarlarımızın bilet yüklemeleri başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacak olup saat 17.00'ye kadar yapılan başvurular dikkate alınacaktır, 17.00'den sonra gelen başvurular bir sonraki gün değerlendirilecektir.

Bilet tanımlamaları Fenerium Alt Tribünden başlayıp kapasite ve kontenjan dahilinde koltuklar tükendiğinde bir alt kategoriden devam edecek olup, her başvuruya aynı kategoriden yer sağlanma garantisi verilememektedir.

Yaş Sınırı: Kadın taraftarlarımız için herhangi bir yaş sınırı bulunmayıp, 18 yaş altı bilet tanımlaması hakkından, 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlarımız faydalanabilir.

E-Bilet: E-bilet süresi geçerli olan ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar kartına sahip olunması zorunludur.

Talep toplama, 12.05.2026 Salı günü saat 13.00 itibarıyla bilet satış başlangıç saatinde başlayacaktır.

Ücretsiz bilet tanımlaması, kontenjanlarla sınırlıdır.

Tüm taraftarlarımıza önemle duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

