Arda Turan Galatasaray'dan transfer istedi

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu istiyor. İkili, 1.5 sene Eyüpspor'da beraber çalışmıştı.

Ukrayna Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Galatasaray’dan sürpriz bir isme talip oldu.

SHAKHTAR DONETSK AHMED KUTUCU'YA TALİP OLDU

Ukrayna basınından Sport UA'nın haberine göre; Arda Turan’ın talebi doğrultusunda harekete geçen Shakhtar Donetsk, Ahmed Kutucu’yu transfer etmek istiyor.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞLERDİ

Haberde Shakhtar Donetsk’in daha önce de Ahmed Kutucu’yu transfer etmek istediği ancak sarı-kırmızılıların olumsuz dönüş yaptığı hatırlatıldı.

EYÜPSPOR'DA BERABER ÇALIŞTILAR

Eyüpspor’da Arda Turan’la birlikte çalışan Ahmed Kutucu, 1.5 yılın ardından Galatasaray’ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar transfer için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

17 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Ahmed Kutucu, 488 dakika sahada kaldı. Kutucu bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

