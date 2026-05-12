Muhalefetsiz Türkiye! Halktv.com.tr yazarı Mehmet Tezkan yazdı... Muhalefetsiz Türkiye!...

Geçen yıl yaza girerken Erdoğan’ın hayali muhalefetsiz Türkiye başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

Haklı olduğum, doğru tespit yaptığım ortaya çıktı. O gün bugündür CHP’ye yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor…

Maalesef soruşturmalar/gözaltılar/tutuklamalar gündelik akışın olağanı haline geldi.

Yine maalesef sıradanlaştı, kanıksandı… Duyarlılık derecesi düştü, ilgi azaldı…

Ama iktidarın CHP’yi “bitirme” hamleleri şiddetini artırdı… Telkin mi tehdit mi bilemeyeceğim ama CHP’li belediye Başkanları birer ikişer iktidar partisinin yolunu tutmaya başladı… Bugün de Afyon

belediye Başkanı AKP’li oluyor…

O ki; CHP Grup Başkan Vekilliği yaparken Meclis’te AKP sıralarına dönüp söylemediği söz

bırakmamıştı!..

İktidara yakın kanalları açıyorsun gün boyu; CHP’nin suç örgütü olduğu, yolsuzluk rüşvet gibi ahlak dışı davranışların merkezini oturduğu, CHP lideri Özgür Özel’in suç bataklığına düştüğü, boğulmak üzere olduğu anlatılıyor…

CHP’nin dibe vurduğu iddia ediliyor…

Ben de her seferinde soruyorum CHP dibe vurmuşsa, yolsuzluk rüşvet irtikap batağına saplanmışsa iktidar neden önümüze sandığı koymuyor. Bu millet neden yolsuzlukla adı özleşen partinin mitinglerini dolduruyor?

Yanıt yok tabii…

Yapılmak istenen şu; CHP’yi itibarsız hale getirerek mutlak butlan kararının haklı olduğuna milleti inandırmak… CHP’yi bugünkü yönetimin elinden alıp kontrollü muhalefet partisine dönüştürmek…

Nihai amaç şu; majestelerinin muhalefeti!...

Seçmen nasıl tepki gösterir şimdiden kestirmek zor ama gördüğüm kadarıyla iktidar kararlı... Bahçeli karşı çıksa da CHP’yi parçalamanın demokrasiye zarar vereceğini ima etse de iktidar kararlı... Bu yapılanların başka izahı yok!..

MHP Lideri’nin Terörsüz Türkiye sürecine değinirken bir ara günlük siyasi hesaplar peşinde koşmayın uyarısı yaptı… Uyarının adresini deşifre etmedi ama anlaşan anladı…

2017 referandumuyla birlikte Türkiye rejim değiştirerek Anayasal olarak parti devletine geçti.

Bürokrasi ve idari yapı partili oldu…

AKP eşittir devlet kavramı beyinlere işlenmeye çalışılıyor. Aslında fiilen de kâğıt üstünde de Anayasa da yazılan şekliyle gerçek durum bu…

Valiler sanki AKP’nin il başkan…

Kaymakamlar sanki AKP’nin ilçe başkan…

Üst düzey bürokratlar öyle…

Yargı desen aldığı kararlar ortada…

Medyanın yüzde 90’nı kendisini iktidarın parçası görüyor…

Özgür üniversite kaldı mı?

Sivil toplum uzun süredir yok edildi. Adı kaldı kendi yok oldu?

Geriye ses çıkarabilen muhalefet kaldı. Muhalefetin ağır topu da muhalefetin merkezi de CHP… İktidar CHP’ye etkisiz hale getirirsem dikensiz gül bahçesiyle seçime gererim düşüncesinde… Seçimi bu yolla kazanmanın planını yapıyor…

Tutar mı tutmaz m bilmem ama bildiğim şu…

Mutlak butlan CHP’ye değil demokrasiyi bitirir…