Yeni YSK Başkanı hakkında konuşulanlar sızdı

Yüksek Seçim Kurulu'nda eski başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolmasıyla Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen toplam 6 yeni üye geçtiğimiz günlerde göreve başladı. Yeni üyelerin yemin etmelerinin ardından kurulan sandıktan başkan olarak Serdar Mutta çıktı.

YENİ BAŞKAN HAKKINDA KONUŞULANLAR SIZDI

Ahmet Yener'in ardından göreve başlayan Serdar Mutta hakkında konuşulanlar sızdı. Nefesten Nuray Babacan'ın haberine göre yeni başkan Mutta, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yakın bir isim. Öyle ki bu yakınlığın ortaya çıkmasının ardından diğer YSK Başkan adayları, seçimden önce siyasetçiler üzerinde yaptığı kulis çalışmalarını yavaşlattı.

Babacan, yeni başkanın yargıdaki FETÖ mensuplarının temizlenmesi için kurulan komisyonda da görev yapan bir isim olduğunu belirtti.

ONU TANIYANLAR NE DİYOR?

Yeni başkan hakkında konuşulanlar da sızdı. Babacan, Mutta'yı tanıyanların aktardığı bilgileri şu şekilde kaydetti: