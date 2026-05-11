Yeni YSK Başkanı hakkında konuşulanlar sızdı
Yüksek Seçim Kurulu'nda eski başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolmasıyla Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen toplam 6 yeni üye geçtiğimiz günlerde göreve başladı. Yeni üyelerin yemin etmelerinin ardından kurulan sandıktan başkan olarak Serdar Mutta çıktı.
YENİ BAŞKAN HAKKINDA KONUŞULANLAR SIZDI
Ahmet Yener'in ardından göreve başlayan Serdar Mutta hakkında konuşulanlar sızdı. Nefesten Nuray Babacan'ın haberine göre yeni başkan Mutta, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yakın bir isim. Öyle ki bu yakınlığın ortaya çıkmasının ardından diğer YSK Başkan adayları, seçimden önce siyasetçiler üzerinde yaptığı kulis çalışmalarını yavaşlattı.
Babacan, yeni başkanın yargıdaki FETÖ mensuplarının temizlenmesi için kurulan komisyonda da görev yapan bir isim olduğunu belirtti.
ONU TANIYANLAR NE DİYOR?
Yeni başkan hakkında konuşulanlar da sızdı. Babacan, Mutta'yı tanıyanların aktardığı bilgileri şu şekilde kaydetti:
"Göreve geldiği gün söylediği sözler, artık onun algılanma biçimi olacak. YSK’nin kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getirdiğini belirten Mutta’nın “Tüm seçim süreçlerinin, seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” sözleri not edildi.
Kendisini tanıyanlar, “Siyasilere yakın durmasına rağmen son aşamada hukuku önceleyen biridir. ‘Bu olmaz, yanlış yapılıyor’ diyebilecek biridir. Sonunda hukukun gereği neyse onu yapar” yorumları yapıyorlar."