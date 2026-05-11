Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 11 Mayıs 2026 tarihli güncel raporları, Başkent’in su rezervlerinde geçtiğimiz yıla kıyasla tarihi bir toparlanma yaşandığını tescilledi. Son aylarda etkili olan sağanak yağışların baraj havzalarına doğrudan yansıması, geçen yılki endişe verici tabloyu yerini güçlü bir yükseliş grafiğine bıraktı.

BAŞKENT BARAJLARINDA GÜÇLÜ İVME

ASKİ tarafından bugün açıklanan verilere göre, Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 44,22 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, barajlardaki günlük artışların küçük adımlarla ilerlemesine rağmen, bu birikimin şehrin uzun vadeli su güvenliği için hayati bir kalkan oluşturduğuna dikkat çekiyor.

AKTİF DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Şehrin şebeke suyuna doğrudan aktarılan aktif su miktarında da benzer bir ivme gözleniyor. Paylaşılan son rakamlara göre, Ankara’nın aktif doluluk oranı yüzde 33,73 olarak kaydedildi.

Baraj havzalarına ulaşan yıllık su miktarındaki fark ise değişimin boyutunu gözler önüne seriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 11 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77,86

Çamlıdere Barajı: %38,45

Çubuk 2 Barajı: %70,89

Eğrekkaya Barajı: %78,03

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %66,49

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,62

Peçenek Barajı: %27,48

SU GİRİŞİNDE REKOR SIÇRAMA

2026 yılı, barajlara gelen su miktarı açısından son yılların en verimli dönemi olarak kayıtlara geçiyor. Geçen yılın Şubat ayında yalnızca 15 milyon metreküp olan su girişi, bu yılın aynı döneminde rekor bir artışla 236 milyon metrekübe fırladı. Nisan ayında havzalara 159,9 milyon metreküp su taşınırken, Mayıs ayı performansı ise şimdiden geçen yılı geride bırakmayı başardı.

BARAJLARDA MAYIS BEREKETİ: 11 GÜNDE GEÇEN YILI KATLADI

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayının tamamında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girmişken, bu yıl sadece ilk 11 günde havzalara ulaşan su miktarı 41.450.595 metreküp olarak hesaplandı. Elde edilen veriler, Ankara’nın su havzalarının son yılların en bereketli bahar dönemlerinden birini yaşadığını ortaya koyuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.