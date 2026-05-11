İstanbul genelinde etkili olan bahar yağışları, baraj havzalarında beklenen büyük sıçramayı gerçekleştiremedi. Su rezervlerindeki kritik tablo ciddiyetini korurken, barajlardaki doluluk oranları kentin devasa tüketimi karşısında sınırlı bir yükseliş gösteriyor.

Son günlerde aralıklarla devam eden yağışlı hava, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj seviyelerinde radikal bir değişim yaratmadı. Su miktarındaki yukarı yönlü ivme oldukça kısıtlı kalırken, 9 Mayıs’ta yüzde 71,95, 10 Mayıs’ta yüzde 72,02 ve 11 Mayıs’ta yüzde 72,05 olarak ölçülen doluluk oranları tablodaki durağanlığı net bir şekilde kanıtlıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,81

Darlık Barajı: %91,76

Elmalı Barajı: %95,83

Terkos Barajı: %59,08

Alibey Barajı: %66,63

Büyükçekmece Barajı: %56,11

Sazlıdere Barajı: %45,45

Istrancalar Barajı: %43,5

Kazandere Barajı: %58,7

Pabuçdere Barajı: %58,91

SON 10 YILIN EN KÖTÜ İKİNCİ TABLOSU

Uzmanlar, nisan ayının geride kalmasıyla birlikte verilerin alarm verdiğine dikkat çekiyor. İstanbul, su rezervleri açısından son 10 yılın en düşük ikinci seviyesini yaşıyor. Geçen yıl yaşanan aşırı kuraklık dönemi istisna tutulduğunda, mevcut doluluk oranları uzun yıllar ortalamasının oldukça gerisinde seyrediyor. Havzalara düşen yağış miktarı, megakentin günlük tüketim hızıyla kıyaslandığında yetersiz kalıyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY OLMASA DURUM ÇOK CİDDİ

Günde 3 milyon metreküpten fazla su tüketen İstanbul için mevcut baraj kapasiteleri tek başına yeterli olmuyor. Şehrin su ihtiyacının karşılanmasında Melen ve Yeşilçay hatlarından pompalanan takviye su, adeta can suyu görevi görüyor.

Uzmanlar, dış kaynaklardan sağlanan bu desteğin kesilmesi durumunda İstanbul’un su krizinin çok daha vahim boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor. Sıcaklıkların artacağı yaz ayları kapıdayken, barajların hala yüzde 80-90 bandına ulaşamamış olması su yönetimi açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.