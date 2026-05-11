Adını Türkiye'den alıyor, nisan ayında öbek öbek açıyor: Yörük Gülü'ne dokunan yüzbinlerce lira ceza ödüyor

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen ve birçok türü koruma altında olan şakayık çiçeği, her yıl nisan-nayıs aylarında Antalya'nın Beydağları'na ziyaretçi akınına neden oluyor. Ancak bu çiçeklere zarar verenleri ya da koparanları 699 bin 245 TL'ye varan ceza bekliyor.

LİKYA YOLU'NUN GİZLİ GÜZELLİĞİ

Antalya, Türkiye'de şakayık çiçeğinin en yoğun görüldüğü iller arasında öne çıkıyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Ekizce Yaylası'nın Sarıçınar bölgesi, her yıl nisan ayından itibaren şakayıkları fotoğraflamak isteyen yürüyüş gruplarının ve doğa meraklılarının uğrak noktasına dönüşüyor. Bölge aynı zamanda Antalya'dan Fethiye'ye uzanan yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu güzergahı üzerinde bulunuyor.

İSMİNİ TÜRKİYE'DEN ALIYOR

Paeonia Turcica adıyla bilinen ve tamamen Anadolu topraklarına özgü olan bu tür, Toros Dağları'nın bin 500 ile bin 800 metre rakımları arasındaki ormanlarda yetişiyor. Halk arasında "ayı gülü" ya da "Yörük gülü" olarak da anılan şakayık, mart ayında tomurcuklanıp nisan ayının ilk haftasında açmaya başlıyor, mayıs sonuna kadar açık kalıyor. Çiçek; Doğu Anadolu ve Orta Anadolu gibi bölgelerde de görülüyor, ancak tür farklılıkları gösteriyor.

Patika Yürüyüş Grubu'nun kurucusu orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, şakayıkların kar ve sedir ormanlarıyla iç içe geçtiği, Beydağları'nın kuzey ve doğu yamaçlarındaki daha nemli ve gölgeli alanlarda kümelendiğini belirtiyor.

"Genellikle Beydağları'nın kuzey ve doğu yamaçlarında daha nemli, daha ışıksız yerlerde şakayıklar öbek öbek 20-30 yerde var. Gittikçe de genişliyor, yayılıyor."

700 BİN LİRA CEZASI VAR

Endemik bitkilere zarar vermek ya da izinsiz toplamak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçu sayılıyor. 2026 yılı itibarıyla bu suçun cezası 699 bin 245 TL'ye ulaşıyor.

Yakışıklı, Likya Yolu'nun bölgeye çektiği yoğun ziyaretçi trafiğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı: "Şakayık özellik arz eden bir çiçek olduğu için koparmanın ya da zarar vermenin 600-700 bin lira gibi cezası var."

YÜRÜYÜŞÇÜLERE UYARI

Likya Yolu, düzgün bir tempoda yüründüğünde 28 günde tamamlanabiliyor. Mart, nisan ve mayıs ayları hem yürüyüş mevsiminin hem de şakayık açılışının örtüştüğü dönem olduğundan bölge bu aylarda özellikle yoğunlaşıyor. Bölgede düzenli tur organize eden UltraTDK yetkilileri, tüm katılımcıların yürüyüş öncesinde endemik çiçeklere zarar verilmemesi konusunda uyarıldığını açıkladı.

(DHA)