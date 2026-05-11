Şövalye Adası ranta açıldı: 200 kişinin yaşadığı adaya 1000 kişilik tesis yapılacak

Muğla Fethiye’nin Sövalye Adası’nda fener ve çevresindeki yaklaşık 1.000 metrekarelik alanın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıllığına kiralanmasına yönelik ihale süreci tepki çekti. 15 bin TL muhammen bedelle başlayan ve 50 bin TL’ye sonuçlandığı iddia edilen ihaleye ilişkin en çok dikkat çeken konu, alanda öngörülen turizm kapasitesi oldu.

Hazırlanan projeye göre adada 10 adet glamping konaklama ünitesiyle toplam 20 kişilik bir konaklama kapasitesi planlanırken, aynı zamanda 20 tekneye hizmet verilebilecek bir düzen öngörülüyor.

Bunun yanında 50 şemsiye ve 100 şezlong kapasitesi, gerektiğinde artırılabilecek 12 özel cabana alanı, 15 kişilik bir bar, 480 kişilik açılır-kapanır restoran ve 240 kişilik açık restoran alanı ile oldukça yoğun bir kullanım hedeflendiği belirtildi.

Bu planlamanın aynı anda yaklaşık 1000 kişiye hizmet verebilecek bir turizm yoğunluğu anlamına gelmesi, adada yaşayan yaklaşık 200 kişilik yerleşik nüfus ve bölgenin doğal yapısı açısından ciddi bir baskı yaratacağı yönünde eleştirileri beraberinde getirdi.

Yerel halk, özellikle yaz aylarında zaten yoğun olan Fethiye kıyılarında tekne trafiğinin artması, atık yönetimi ve altyapı yükü gibi sorunların daha da büyümesinden endişe ediyor.

KORUMA ALANINDA YER ALIYOR

Adanın koruma amaçlı imar planı içinde yer alması ve kültürel varlık statüsüne sahip olması da tartışmaları güçlendirirken, planlanan ticari kullanımın bu koruma statüsüyle uyumlu olup olmadığı sorgulanıyor. Ayrıca ihaleye konu olan 1.000 metrekarelik alanın dışında kalan bazı hazine arazilerinin de fiilen projeye dahil edildiği ifade edildi.