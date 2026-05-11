Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti: Önce içki içti sonra dizüstü bilgisayarları çaldı

Adana’da yüzünü şapkayla gizleyen kişi, apartmandaki iş yerine girip, buzdolabındaki 2 şişe birayı içtikten sonra 2 dizüstü bilgisayarı çaldı. Daha sonra sokakta yürürken park halindeki otomobilden de güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 7 Nisan’da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbet Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen kişi, bir apartmanın 1’inci katındaki Deniz K.’nin iş yerine girdi.

Dairede bir süre keşif yapan şüpheli, buzdolabındaki 2 şişe birayı içtikten sonra 2 dizüstü bilgisayarı çalıp, sırt çantasına gizleyerek, binadan ayrıldı.

OTOPARKTAKİ OTOMOBİLİ DE SOYDU

Yürüyerek arka sokağa giden şüpheli, bu kez de bir apartmanın otoparkındaki Hülya B.’nin otomobilinden 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayların ardından şüpheli, kayıplara karıştı.

Hırsızlıkları fark eden Deniz K. ile Hülya B.’nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin Barış I. (38) olduğu tespit edildi.

Barış I.’nın, 2 Nisan’da da Eda N.’nin iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 10 paket sigarayı çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Evde yapılan aramada ise çaldığı 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Barış I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen dizüstü bilgisayarla ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

