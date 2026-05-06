Son dakika | YSK Başkanı Serdar Mutta oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) değişim süreci tamamlandı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen toplam 6 yeni üye, bugün gerçekleştirilen törenle yemin etti. Bu yemin töreniyle birlikte yeni üyeler, YSK’daki görevlerine resmen başladı. Kurul üyeleri, yemin töreninin ardından saat 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin yerine yeni isimleri belirlemek için seçim yaptı. Yapılan oylama sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Serdar Mutta seçildi.

YARGITAY KONTENJANINDAN SON İSİM NURULLAH BODUR

Başkanlık seçiminden önce Yargıtay Genel Kurulu, bugün yaptığı oylamayla Yargıtay kontenjanından kurula gidecek son üyeyi belirledi. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, 169 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu ve böylece 6 kişilik yeni kadro tamamlandı.

OCAK AYINDA BAŞLAYAN SEÇİM MARATONU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeleri belirlemek üzere seçim süreci başlatılmıştı. İlk olarak Danıştay, kendi kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişiyi belirledi. Danıştay kontenjanından seçilen 3 üyenin belli olmasının ardından gözler Yargıtay’daki oylamalara çevrildi ve Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için 19 Ocak'ta seçimlere başlandı.

YSK'nın son üyesi belli oldu: Sıra başkanlık seçiminde

MART VE NİSAN AYINDAKİ OYLAMALAR

Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, YSK üyeliğine seçildi. 7 Nisan'da yapılan seçimde ise İhsan Kamil Akçadırcı 180 oyla kurula girdi. Bugün Nurullah Bodur'un da seçilmesiyle Yargıtaydaki seçim maratonu son buldu.