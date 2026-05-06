YSK'nın son üyesi belli oldu: Sıra başkanlık seçiminde

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, bugün yapılan seçimde Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

YARGITAYDA SEÇİM MARATONU TAMAMLANDI

Danıştay kontenjanından seçilen 3 üyenin belirlenmesinin ardından gözler Yargıtay’daki oylamalara çevrilmiş ve Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı.

Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, 7 Nisan'da yapılan seçimde ise 180 oyla İhsan Kamil Akçadırcı YSK üyeliğine seçilmişti.

3. İSİM NURULLAH BODUR OLDU

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, 169 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

Hem Yargıtay hem de Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen toplam 6 yeni üye, bugün gerçekleştirilecek törenle yemin edecek. Bu yemin töreniyle birlikte yeni üyeler, YSK’daki görevlerine resmen başlamış olacak.

YSK'DE SEÇİM YAPILACAK

YSK’daki hareketlilik yemin töreniyle sınırlı kalmayacak. Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapılacak. (AA)