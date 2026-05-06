Davutoğlu'ndan iktidar vaadi: Parlamenter sistemi yeniden kuracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, partisinin iktidara gelmesi halinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yürüteceklerini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimize düşen görev şu; bütün bu süreci bir adalet devrimi içerisinde gözeterek KHK'lı kardeşlerimin haklarının iadesi sağlanmalı. Beni tanıyan bilir, bir şeye inanıp yola çıktıktan sonra hiç kimse geriye döndüremez. O üçlü çete bile beni 10 yıl boyunca bir adım bile geri attıramadı. Sizin haklarınız alınana ve toplumsal bir barış sağlanana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyım." dedi.

"GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINI OTELDE MİSAFİR ETTİNİZ?"

Gülistan Doku davasına da değinen Davutoğlu, "Adalet devrimi bağlamında Gülistan Doku davası bir semboldür ve bu davanın peşini bırakmayacağız. İçişleri Bakanına sorulacak soru şudur; Doku'nun eski erkek arkadaşı, alışık olmadığımız bir kültür olduğu için dilimiz dönmüyor. Erkek arkadaşını aylarca Antalya'da bir otelde misafir ettiniz?" ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEMİ YENİDEN KURACAĞIZ"

"Türkiye çoğulcu, özgürlükçü ve gerçek bir parlamenter sisteme geri dönecek" diyen Davutoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Aile istiyormuş. Ülkeyi aileler yönetmiyor, yasalar yönetiyor. Rafta olan dosyalar inmeden ve gereken işlemler yapılmadan Türkiye'de adalet devrimi olmaz. Adalette bir devrim yapacağız. Ayrıca bir sistem devrimi de yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kaldıkça çukura batacağız. Maalesef bazı siyasetçiler, 'Ben bir kez buraya geleyim, nasıl olsa büyük yetkiler var. Bu şekilde devam etsin' diye düşünenler var. Söz veriyoruz; iktidar olduğumuzda bu yetkiyi kullanarak ilk fırsatta; Türkiye çoğulcu, özgürlükçü ve gerçek bir parlamenter sisteme geri dönecek. Eskisine dönmeyeceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Siyaset kanallarını tıkayan, yolsuzlukları tırmandıran, ortak aklı yok eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine meydan okumadan Türkiye'de hiç kimse reform veya devrim yapamaz.

Davutoğlu'ndan Kahramanmaraş çağrısı: Okullara isimleri verilsin

"TÜRKİYE İÇİN YÜZ KARASIDIR"

Gazze’de ateşkes süreci kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu hakkında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, ifadelerinde sürece ilişkin görüşlerini şu sözlerle anlattı: