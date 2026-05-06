Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında üst düzey bürokratlar ve iş insanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda ise 27 kişi gözaltına alınmıştı.

HASTANEDEN CEZAEVİNE

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Tuncer hakkında ise gözaltı işlemi uygulanamamıştı.

Tuncer, hastanedeki tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncer, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Cansel Tuncer, sorgu işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de soruşturma kapsamında şüpheli listesinde yer alıyor.

3 Mayıs Pazar günü adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14'ü tutuklanırken, 11'i serbest bırakıldı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.