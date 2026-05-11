Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Van'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı.

vanda-hayvan-pazarinda-kavga-1-olu-13-1304432-387816.jpg

Şap hastalığı yayılıyor: Hayvan pazarı karantinaya alındıŞap hastalığı yayılıyor: Hayvan pazarı karantinaya alındı

TAŞ, SOPA VE SİLAHLAR KULLANILDI

Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

vanda-hayvan-pazarinda-kavga-1-olu-13-1304433-387816.jpg

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!