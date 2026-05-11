Tek bir kişinin borcu tüm binaya kesildi! 6 günlük elektrik kesintisine suç duyurusu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Rüveyda ve Hikmet Kara çifti ile 19 yaşındaki otizmli oğulları Kerem Kara, 17 Nisan akşamı büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Evlerinin elektriği kesilen aile, durumu abonelik sahibi olan avukat kızları Kübra Nur Çetin'e bildirdi. Dağıtım şirketini arayan Çetin, kesintinin arıza kaynaklı değil, bina sahibi Osman A.'nın 2024 yılından bu yana biriken 160 bin liralık borcu ve kaçak kullanımı nedeniyle tüm binaya uygulandığını öğrendi.

BORCUNU ÖDEYEN VATANDAŞA 'KOLEKTİF' CEZA

Kendi faturalarını düzenli ödeyen ve abonelikleri kendi üzerlerine olan bina sakinleri, mülk sahibinin borcu nedeniyle cezalandırıldı. Şirket yetkilileriyle görüşmeye giden Avukat Kübra Nur Çetin, borç ödenmeden elektriğin açılmayacağı yanıtını aldı. Yaşanan süreci anlatan Çetin, "Bina sahibi adına kayıtlı 5 daire bulunduğunu ve bu abonelik üzerinden borç biriktiğini öğrendik. Borçtan dolayı kaçak kullanıma düştüğü söylendi. Kaçak kullanım söz konusuysa ilgili abonenin elektriğinin kesilmesi gerekirken, tüm binanın elektriği kesildi. Görüşmeye gittiğimde tavırları çok çirkindi. Bu abone borcunu öderse tüm binaya elektrik verileceği söylendi. Bunun hukuka aykırı olduğunu belirttim fakat dinlemediler" dedi.

OTİZMLİ GENCİN SINAV SÜRECİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

6 gün süren kesinti, özellikle evde yaşayan 19 yaşındaki otizmli Kerem Kara'yı ağır etkiledi. Karanlık nedeniyle öfke nöbetleri ve ataklar geçiren genç, 21 Nisan'da girmesi gereken Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanamadı. Kardeşinin durumuna dikkat çeken Çetin, "Kardeşim karanlık nedeniyle akşamları lavaboya bile giremedi. Pazar günü sınavı vardı; ne bir tekrar yapabildik ne de konu çalışabildik. Sınava gireceğinin bilincinde bile değildi, o kadar kötü etkilenmişti" ifadelerini kullandı. Aile, bu süreçte buzdolabındaki gıdaların bozulmasıyla maddi zarara da uğradı.

CHP'den elektrik faturası uyarısı: AKP yeni bir tuzak kuruyor

YARGI 'DUR' DEDİ: ELEKTRİK BİR TEMEL HAKTIR

Şirketin uzlaşmaz tavrı üzerine Avukat Kübra Nur Çetin, konuyu yargıya taşıdı. Mahkemeye yapılan başvuru sonucunda, iki gün içinde ihtiyati tedbir kararı alındı. Kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından, kesintinin 6'ncı gününde borç sahibi dışındaki abonelere yeniden enerji verildi. Çetin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, "Bir şahsın borcu sebebiyle, faturasını düzenli ödeyen vatandaşın cezalandırılması kabul edilemez. Hukuka aykırı talimat veren yetkililer hakkında mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"KAMU HİZMETİ ÖZELLEŞTİRİLSE DE SÜREKLİLİĞİ ESASTIR"

Hukuki sürece dahil olan Avukat Emre Çetin ise elektrik hizmetinin anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti. EPDK yönetmeliklerine göre işlemin sadece ilgili aboneye uygulanması gerektiğini vurgulayan Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrik hizmetleri, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan ve toplumsal yaşamın zorunlu bir ihtiyacı olarak kabul edilen temel haktır. Özelleştirilse bile bu hizmetin sürekliliği ve kamu yararı gözetilmesi zorunludur. Tüm binanın mağdur edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir."

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise Osman A. adına olan enerji bağlantısının daha önce kaçak şekilde açıldığını iddia ederek, bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle tüm binanın enerjisinin kesildiğini savundu. Vatandaşların hukuk mücadelesi devam ediyor. (DHA)