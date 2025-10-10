CHP'den elektrik faturası uyarısı: AKP yeni bir tuzak kuruyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EPDK'nın alması beklenen bir kararla 2026 yılından itibaren konut abonelerinin elektrik faturalarında büyük bir artış yaşanacağı uyarısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına yönelik ciddi bir uyarıda bulunarak, AKP'nin "vatandaşa yeni bir tuzak kurduğunu" belirtti. Yavuzyılmaz, bu yeni uygulamanın 2026 yılından itibaren yürürlüğe gireceğini ve faturaları fahiş oranlarda artıracağını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamada Yavuzyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) birkaç ay içinde alması beklenen karara dikkat çekti. Karara göre, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan (yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen) konut abonelerinin aylık ücret tarifesi değiştirilecek.

Yavuzyılmaz, bu abonelerin mevcut sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokulacağını belirtti.

FATURALAR İKİ KATINA ÇIKACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu tarife değişikliğinin konut faturalarına yansımasını çarpıcı örneklerle açıkladı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı zam beklentileri şöyle:

Şu anda 662 TL gelen aylık elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek (Yaklaşık %124 zam).

973 TL’lik fatura, 2 bin 137 TL’ye çıkacak (Yaklaşık %120 zam).

1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye çıkacak (Yaklaşık %118 zam).

TUZAKTAN KURTULMANIN YOLU: TÜKETİMİ DÜŞÜRÜN!

Yavuzyılmaz, bu yüksek zam tehdidinden kurtulmak isteyen vatandaşlara acil çağrıda bulundu. Tuzaktan kurtulmanın yolunun, 2025 yılı toplam elektrik tüketimini belirlenen limitin altında tutmaktan geçtiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, "AKP’nin 2026 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu: 2025 yılı elektrik faturanızın toplamını 8 bin TL’nin altında tutmak için, Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün! AKP’nin halk düşmanlığına karşı önleminizi alın!" diyerek vatandaşları uyardı. Tüketimin 3 bin kilovatsaatin altında tutulması gerektiğini belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

