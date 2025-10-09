Vatandaşın asgari ücret talebi belli oldu! Top artık AKP'de!

Türkiye’de 2025 yılı boyunca geçerli olan net asgari ücret 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni tutar ise Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararının ardından kesinleşecek.

Yılın son çeyreğine girilirken ekonomistler olası zam oranlarını konuşurken, Asal Araştırma halkın beklentilerini ölçmek amacıyla bir anket gerçekleştirdi.

"SİZCE 2026 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?"

Ankete göre katılımcıların yüzde 25,8’i “30 bin lira” seçeneğini işaretleyerek bu rakamı en çok tercih edilen asgari ücret beklentisi olarak öne çıkardı.

Bu sonuç, toplumun geniş bir kesiminin alım gücünü koruyabilmek için asgari ücretin en az 30 bin TL seviyesine çıkarılması yönünde güçlü bir beklenti taşıdığını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 24’ü ise “32 bin TL ve üzeri” bir asgari ücret talebinde bulundu. Bu oran, ikinci en yüksek beklenti olarak öne çıktı.

Katılımcıların önemli bir bölümünün ise 30 bin TL’nin altındaki asgari ücret beklentilerine mesafeli yaklaştığını ortaya koydu.

ÖZEL: 1 YIL BOYUNCA BÖYLE TUTMAYA NİYETLENİYORLAR

CHP Lideri Özgür Özel, Açlık Sınırı'nın 26 bin 400 liradan 28 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 89 bin liradan 91 bin liraya çıktığını hatırlatarak, “Bugün 5 asgari ücretli ya da 6 emekli maaşlarını birleştirseler ancak yoksulluktan altısı birden birini kurtarabiliyorlar” demişti.

Asgari ücrete sadece Aralık ayında zam yapıldığını belirten Özel, “Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 arttırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26.000 lira, 26.500 lira yapmaya 1 yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon verileri, döviz kuru ve yaşam maliyetlerindeki artış gibi etkenlerin, 2026 asgari ücret artışında belirleyici olacak.