Özgür Özel AKP'nin 2026 asgari ücret teklifini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılında yaptığı konuşmada Meclis’in saygınlığının halkın memnuniyetiyle ölçüleceğini söyledi. Özel, “Bir meclisin saygınlığı ne ile ölçülür? Bir meclisin saygınlığı onu seçenlerin memnuniyetiyle, onu oluşturanların sorunlarını çözme kapasitesiyle ölçülür” dedi.,

"UMUTSUZ GENÇLER VARKEN BU MECLİS NASIL SAYGIN OLABİLİR?"

Ülkede milyonlarca asgari ücretli, emekli, çiftçi ve gencin geçim sıkıntısı içinde olduğunu vurgulayan Özel, “Bu ülkede 7 milyon asgari ücretli, en düşük maaş alan 4 milyon emekli ama hemen onun üstündeki dilimlerde 11 milyon emekli, ürünü para etmediği için topraktan kopan milyonlarca çiftçi, geleceğinden umutsuz gençler varken bu meclis nasıl saygın olabilir?” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, Açlık Sınırı'nın 26 bin 400 liradan 28 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 89 bin liradan 91 bin liraya çıktığını hatırlatarak, “Bugün 5 asgari ücretli ya da 6 emekli maaşlarını birleştirseler ancak yoksulluktan altısı birden birini kurtarabiliyorlar” dedi.

Tartışmalı yasama yılında Özgür Özel'den Meclis'te ilk mesajlar

AKP'nin geçmiş vaatleri hatırlatan Özel, “Siz 17.000 liralık asgari ücreti seçim döneminde ‘asgari ücret o zamanlar 14.000 liradayken gerekirse enflasyon tek haneli rakamlara ulaşana kadar yılda 4 kez güncelleyeceğiz’ demiştiniz” ifadelerini kullandı.

AKP'NİN ASGARİ ÜCRET ZAM ORANINI AÇIKLADI

Asgari ücrete sadece Aralık ayında zam yapıldığını belirten Özel, “Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 arttırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26.000 lira, 26.500 lira yapmaya 1 yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar” dedi.

BU BEŞ KİŞİ TOPLANSA ERDOĞAN'IN VERDİĞİ RAKAM ETMİYOR

Özel, Erdoğan’ın “Kişi başına gelirimiz 17.000 dolara yükseldi” sözlerini eleştirdi:

“Asgari ücret 22.000 lira, 1 yıllık asgari ücret 6.370 dolar. Emekli aylığı yıllık 4.860 dolar. Yetim aylığı yıllık 1.200 dolar. Yaşlılık aylığı 1.550 dolar. Engelli aylığı yıllık 1.240 dolar.”

Özel, 5 kişinin toplam geliri 15.220 dolar ederken Erdoğan’ın kişi başı 17.000 dolar açıklamasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

“Beşi bir araya gelse emeklisi, asgari ücretlisi, dul yetimi, yaşlılık maaşı alanı Erdoğan'ın dediğinden halen daha 2.000 dolar kaybı var.”

Özel, halkın kredi kartı ve kredili mevduatla yaşadığını, toplam borcun 3.1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şey yok kalmamış cepte, ayın sonu gelmiş. Gidiyor bankaya sokuyor kredili mevduatı çekiyor -5.000 lira oluyor. Yüzde 4,5 çıplak, üstüne yüzde 30 faizle yüzde 5,85’le bu kişilerden faiz kesiyorlar. Bileşik yılda yüzde 95. Yani düşmeye gör. Kelimenin tam anlamıyla düşmeye gör.”

"GARİBANIN SIRTINDAN BU KENELERİ SÖKÜP ATACAĞIZ"

Özel, kredi kartı borçlarındaki yüksek faiz oranlarına karşı Meclis zemininde ve meydanlarda mücadele edeceklerini açıkladı:

“Asgari ücrete yüzde 20 zammın hedeflendiği yerde… 10.000 liraya yüzde 95 faize savaş ilan ediyoruz. Garibanın sırtından bu keneleri söküp atacağız.”

"AÇ ÇOCUKLARIN YÜZ YILI MI?"

Konuşmasının sonunda çocuk yoksulluğuna da dikkat çeken Özel, “Türkiye'de 22 milyon çocuğumuz var. Bunların 8,5 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Neredeyse 10 çocuğumuzdan dördü yoksul ve sonra çıkıp Türkiye yüzyılı diyorlar. Hangi yüzle? Hangi yüzyıl? Aç kalan çocukların yüzyılı mı?” ifadelerini kullandı.



