Erdoğan CHP'siz o kare için 'Türkiye gerçeği' demişti: Bu anket de vatandaşın gerçeği

Piar Araştırma’nın Ekim 2025 tarihli son anketi, 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin artık eski gücünü koruyamadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ankete göre, “oy verebilirim” diyenlerin oranı CHP’de yüzde 44,6, AKP’de ise yüzde 41,8 oldu. Böylece CHP, AKP’nin önüne geçti.

CHP İVMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Araştırmaya göre CHP, son aylarda yakaladığı ivmeyi koruyor. Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve toplumsal kutuplaşmadan duyulan rahatsızlık, seçmenin oy tercihini de etkiledi. CHP’nin oy potansiyelinin yüzde 45’e dayanması, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşın yerel seçimlerde başlayan eğilimin devam ettiğini gösteriyor.

ERDOĞAN “BİRLİK TABLOSU” DERKEN KAMUOYU BAŞKA TABLOYU GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim’de TBMM resepsiyonunda çekilen toplu fotoğraf için “O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır, birileri ülkeyi kamplara bölünmüş gibi göstermeye çalışıyor” açıklamasını yapmıştı. Ancak o fotoğrafın çekildiği tarihlerde yapılan anket durumun tam tersi bir tabloda olduğunu gözler önüne seriyor.

İKTİDAR ORTAĞI DA DÜŞÜŞTE

AKP’nin Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de yüzde 17,8 ile sınırlı bir potansiyelde kaldı. İttifakın toplam oy potansiyelinin yüzde 60’ın altına gerilemesi, iktidar bloğunun seçmen nezdindeki çözülmeyi durduramadığını gösteriyor.

YENİ ADRES ARAYAN SEÇMEN MUHALEFETE YÖNELİYOR

AKP tabanındaki erimenin bir bölümü, merkez sağda İYİ Parti’ye, bir bölümü ise sol partilere kayıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 15,3, Zafer Partisi ise yüzde 14,8 oranında “oy verebilirim” yanıtı alarak dikkat çekici bir seçmen potansiyeline ulaştı.

ANKET 26 İLDE YAPILDI

Piar Araştırma, çalışmayı 30 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 264 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdi. Hata payı ±%2,06 olarak açıklandı.