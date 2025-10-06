İktidarın anketçisi öyle dedi! CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i Mansur Yavaş’tan daha çok seviyormuş

İktidara yakınlığıyla tanınan ORC Araştırma şirketi, 28-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde yapılan ankette, muhalefet partilerine oy verdiğini ifade eden bin 850 katılımcıya “En Sevdiğiniz CHP’li Siyasetçiler Kimlerdir?” sorusu yöneltildi. Açıklanan anket sonuçları ise dikkatleri çekti.

ORC’YE GÖRE KAYYUM TEKİN YAVAŞ’TAN DAHA ÇOK SEVİLİYORMUŞ!

ORC Araştırma’nın açıkladığı sonuçlara göre, CHP’de en sevilen isim yüzde 47,9 oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu’nu, yüzde 41,6 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip ederken 3. sırada yüzde 41,0 oranıyla kayyum Gürsel Tekin yer aldı.

MANSUR YAVAŞ 5. SIRADA YER ALDI!

Gürsel Tekin’i ise yüzde 33,8 oranıyla CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, yüzde 31,6 ile 5. sırada yer aldı.

Anket sonuçları şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,9

Özgür Özel: Yüzde 41,6

Gürsel Tekin: Yüzde 41,0

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,8

Mansur Yavaş: Yüzde 31,6