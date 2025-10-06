İktidarın anketçisi öyle dedi! CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i Mansur Yavaş’tan daha çok seviyormuş

İktidarın anketçisi öyle dedi! CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i Mansur Yavaş’tan daha çok seviyormuş
Yayınlanma:
İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, “En sevilen CHP’li siyasetçiler” anketini yayınladı. Anket sonuçlarında kayyum Gürsel Tekin’in ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın önünde yer alıyor...

İktidara yakınlığıyla tanınan ORC Araştırma şirketi, 28-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde yapılan ankette, muhalefet partilerine oy verdiğini ifade eden bin 850 katılımcıya “En Sevdiğiniz CHP’li Siyasetçiler Kimlerdir?” sorusu yöneltildi. Açıklanan anket sonuçları ise dikkatleri çekti.

Yapılan anket ortaya koydu: AKP’nin dış politikası başarısız Gazze tepkisi etkisizYapılan anket ortaya koydu: AKP’nin dış politikası başarısız Gazze tepkisi etkisiz

ORC’YE GÖRE KAYYUM TEKİN YAVAŞ’TAN DAHA ÇOK SEVİLİYORMUŞ!

ORC Araştırma’nın açıkladığı sonuçlara göre, CHP’de en sevilen isim yüzde 47,9 oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu’nu, yüzde 41,6 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip ederken 3. sırada yüzde 41,0 oranıyla kayyum Gürsel Tekin yer aldı.

bket.jpg

MANSUR YAVAŞ 5. SIRADA YER ALDI!

Gürsel Tekin’i ise yüzde 33,8 oranıyla CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, yüzde 31,6 ile 5. sırada yer aldı.

Anket sonuçları şu şekilde:

orc-arastirma.jpg

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,9

Özgür Özel: Yüzde 41,6

Gürsel Tekin: Yüzde 41,0

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,8

Mansur Yavaş: Yüzde 31,6

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim