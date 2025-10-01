Yapılan anket ortaya koydu: AKP’nin dış politikası başarısız Gazze tepkisi etkisiz

Eylül ayında yapılan bir GÜNDEMAR anketine göre AKP hükümetinin genel olarak dış politikası yurttaşlar tarafından yetersiz bulunuyor. Bu süreçte aynı zamanda Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma tepkisi ve BM, NATO ve AB gibi kuruluşlardaki etkinliği yetersiz bulundu.

Anket şirketi GÜNDEMAR’ın Türkiye’nin dış politikadaki durumuna ilişkin kamuoyu fikrini incelediği ankette AKP iktidarının dış politikasına güven duyulmadığı ortaya çıktı. Buna göre Katılımcıların yüzde 52’si AKP’nin politikalarını başarısız buldu.

Ayrıca Türkiye’nin Gazze’deki soykırıma yönelik tepkisini de ölçen ankette yurttaşların yüzde 42’si İsrail’e yönelik tepkinin etkisiz, yüzde 26’sı ise yetersiz buluyor. Bu konuda AKP yönetimini başarılı bulanların oranı ise sadece yüzde 23.

Katılımcıların çoğunluğu, yine Türkiye’nin dış politikalarına ilişkin, uluslararası kuruluşlardaki (BM, NATO vb.) etkinliğini yetersiz buluyor.

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

'AKP DIŞ POLİTİKADA BAŞARISIZ'

Katılımcıların yüzde 52’si dış politika yönetimi konusunda AKP hükümetini başarısız, yüzde 40’ı başarılı buldu.

'GAZZE İÇİN TEPKİ YETERLİ DEĞİL'

Türkiye’nin Gazze’deki gelişmelere yönelik tepkisini katılımcıların yüzde 42’si etkisiz buldu. Ankete katılanların yüzde 26’sı ise bu politikaları yetersiz ve yanlış bulurken yüzde 23'lük bir kesim güçlü ve tutarlı buldu.

'ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ETKİSİZ'

Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 56’sı Türkiye’nin BM, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlardaki etkinliğini “yetersiz” buldu. Bu kapsamda Türkiye'nin etkinliğini yeterli bulanların oranı ise yüzde 29'da kaldı. Buna göre katılımcıların yüzde 71'i Türkiye'yi uluslararası kuruluşlarda tatmin edici derecede etkin bulmuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

