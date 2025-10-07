Bu da iktidar anketçisinin Eylül ayı sonuçları: Abdulkadir Selvi'den CHP yorumu

Yerel seçimlerin ardından başlayıp kısa süre sonra biten normalleşme süreci sonrasında CHP'den gelen erken seçim çağrıları ile çalışmalarına başlayan anket firmaları birbiri ardına buldukları sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Dün Gündemar tarafından yayımlanan Eylül ayı sonuçlarına göre CHP'den İmamoğlu ve Yavaş ile beraber 'aday olmayacağım' diyen Özgür Özel, AKP-MHP'nin adayı Erdoğan'ı farkla geride bırakıyor. Genel seçim anketi sonuçlarında da CHP'nin AKP'den 5 puan olduğu sonuçlara yansımıştı.

Erdoğan 3'üne de yenildi: CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkı

SELVİ, İKTİDAR ANKETÇİSİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Saray'a yakınlığı ile bilinen GENAR anketinin sonuçlarını açıkladı. GENAR'a göre Eylül ayında sonuçlar şu şekilde:

AKP yüzde 33.9,

CHP yüzde 32.2,

DEM Parti yüzde 9.9,

MHP yüzde 8.5,

İYİ Parti yüzde 5.2,

Zafer Partisi yüzde 3.6,

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2

TİP yüzde 1.3,

Saadet Partisi yüzde 1.0,

Anahtar Parti yüzde 0.9,

BBP yüzde 0.6.

Selvi sonuçları paylaşmasının ardından Eylül ayı ile Ağustos ayı arasındaki değişimi de yazdı. GENAR sonuçlarına göre CHP bir ayda oy oranını 2 puan artırdı, AKP'deki artış ise yüzde 0.3 oranında sınırlı kaldı.

CHP'DEKİ ARTIŞIN NEDENLERİNİ SIRALADI

Selvi 1 ayda CHP oylarındaki artışın nedenlerini ise partiye yapılan müdahaleler olarak işaret etti. İşte Selvi'ye göre CHP'nin oy oranındaki artışın nedenleri: