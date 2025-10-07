Bu da iktidar anketçisinin Eylül ayı sonuçları: Abdulkadir Selvi'den CHP yorumu

Bu da iktidar anketçisinin Eylül ayı sonuçları: Abdulkadir Selvi'den CHP yorumu
Yayınlanma:
Abdulkadir Selvi 'güveniyorum' dediği anket firmasının Eylül ayı sonuçlarını köşesine taşıdı. Selvi, İktidara yakın anket firmasında CHP'nin oylarını bir ay içerisinde 2 puan artırmasının nedenlerini sıraladı.

Yerel seçimlerin ardından başlayıp kısa süre sonra biten normalleşme süreci sonrasında CHP'den gelen erken seçim çağrıları ile çalışmalarına başlayan anket firmaları birbiri ardına buldukları sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Dün Gündemar tarafından yayımlanan Eylül ayı sonuçlarına göre CHP'den İmamoğlu ve Yavaş ile beraber 'aday olmayacağım' diyen Özgür Özel, AKP-MHP'nin adayı Erdoğan'ı farkla geride bırakıyor. Genel seçim anketi sonuçlarında da CHP'nin AKP'den 5 puan olduğu sonuçlara yansımıştı.

erdogan-3une-de-yenildi-chpden-akpye-mesruiyet-farki-6.jpg

Erdoğan 3'üne de yenildi: CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkıErdoğan 3'üne de yenildi: CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkı

SELVİ, İKTİDAR ANKETÇİSİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Saray'a yakınlığı ile bilinen GENAR anketinin sonuçlarını açıkladı. GENAR'a göre Eylül ayında sonuçlar şu şekilde:

  • AKP yüzde 33.9,
  • CHP yüzde 32.2,
  • DEM Parti yüzde 9.9,
  • MHP yüzde 8.5,
  • İYİ Parti yüzde 5.2,
  • Zafer Partisi yüzde 3.6,
  • Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2
  • TİP yüzde 1.3,
  • Saadet Partisi yüzde 1.0,
  • Anahtar Parti yüzde 0.9,
  • BBP yüzde 0.6.

Selvi sonuçları paylaşmasının ardından Eylül ayı ile Ağustos ayı arasındaki değişimi de yazdı. GENAR sonuçlarına göre CHP bir ayda oy oranını 2 puan artırdı, AKP'deki artış ise yüzde 0.3 oranında sınırlı kaldı.

CHP'DEKİ ARTIŞIN NEDENLERİNİ SIRALADI

Selvi 1 ayda CHP oylarındaki artışın nedenlerini ise partiye yapılan müdahaleler olarak işaret etti. İşte Selvi'ye göre CHP'nin oy oranındaki artışın nedenleri:

Ağustos ayı ile eylül ayı verileri karşılaştırıldığında AK Parti oy oranını korurken, CHP’deki 2 puanlık artış dikkatinizi çekmiştir.

Peki CHP ne yaptı da 1 ay içinde 2 puanlık bir sıçrama yaptı? Ağustos ayı verilerini analiz ederken CHP’nin 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte oylarını yüzde 35 seviyesine kadar çıkardığını ama sadece İmamoğlu’na endeksli bir politika yürüttüğü için yüzde 30’un altına doğru gerilediğini yazmıştım.

CHP, halkın sorunlarına yönelik politikalar üretemediği ve alternatif çözüm önerileri sunmadığı için İmamoğlu rüzgârı ile şişen yelkenleri inmeye başlamıştı. CHP’nin oylarının 2 puan yükselişine gelince, burada siyaset tarihinde çokça örnekleri görülen bir olay karşımıza çıkıyor.

Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar. Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmek isteyen kalabalığa gaz sıkılıp müdahalede bulunulması, CHP’nin olağanüstü kurultay yapması, Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanacağı tartışmaları muhalif tabanda tepki görmüş. CHP’ye yaramış.

CHP tabanını konsolide ettiği gibi, muhalif partilerden CHP’ye oy kaymalarının yaşanmasına neden olmuş. Muhalif seçmenin CHP etrafında kenetlenmesine yol açmış.

Burada şaşılacak bir şey yok. Ama bu veride ders alınacak çok şey var. Siyaset tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti