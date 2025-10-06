Erdoğan 3'üne de yenildi: CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkı

Erdoğan 3'üne de yenildi: CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkı
Eylül ayının en çarpıcı anket sonucuna göre; CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel ile Erdoğan'ın ikinci tura kaldığı senaryoda Erdoğan 3'üne de yenildi. Tom Barrack'ın tepki çeken açıklamasının ardından yapılan ankette yüzde 5'lik fark 'CHP'den AKP'ye 'meşruiyet' farkı' olarak yorumlandı.

Siyasetin gündemi CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, belediye başkanlarına tutuklamalar, kayyum atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gazze gerilimi ile ısındı.

Anketler ısınan gündemi vatandaşın nasıl gördüğü ise ortaya koyarken GÜNDEMAR son anketinde çok çarpıcı oy farklarını açıkladı.

ERDOĞAN 3'ÜNE DE YENİLDİ

GÜNDEMAR'IN Eylül ayı Türkiye Gündemi Araştırması araştırmasının sonuçları, CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan’a karşı açık ara önde olduğunu ortaya koydu. Olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da ana muhalefetin adaylarının tamamı Erdoğan’a fark attı.

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan:

• Ekrem İmamoğlu: %55,58
• Recep Tayyip Erdoğan: %44,42
• Fark: +11,16 puan

erdogan-3une-de-yenildi-chpden-akpye-mesruiyet-farki-3.jpg

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan:

• Mansur Yavaş: %58,09
• Recep Tayyip Erdoğan: %41,91
• Fark: +16,18 puan

erdogan-3une-de-yenildi-chpden-akpye-mesruiyet-farki-4.jpg

Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan:

• Özgür Özel: %52,31
• Recep Tayyip Erdoğan: %47,69
• Fark: +4,62 puan

erdogan-3une-de-yenildi-chpden-akpye-mesruiyet-farki-5.jpg

Araştırmanın verileri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Erdoğan karşısında çift haneli farklarla önde olduğunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de kararsız ve protesto oylarının yüksek olduğu bir senaryoda dahi Erdoğan’ın önünde başladığını gösterdi.

CHP'DEN AKP'YE 'MEŞRUİYET' FARKI

ABD Ankara Büyükelçisi ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack, BM Genel Kurulu devam ederken, konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte "“Başkanımız [Trump] ‘Biliyor musunuz, bunların hepsinden yoruldum. Cesur bir adım atalım ve ilişki-temelli, bire bir zeminde, onlara ihtiyaç duyduklarını verelim.’ Peki Sayın Başkan, o nedir? ‘Meşruiyet.’ Çünkü mesele kırmızı çizgiler değil. Trump, Erdoğan'a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek." sözleri ile tepki çekmişti.

GÜNDEMAR’ın 24 Eylül tarihli o açıklamasının ardından CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket) yöntemlerini bir arada kullanarak yaptığı araştırmasında, Türkiye geneli 60 ilde 18 yaş üzeri 2235 kişiyle görüşüldü. Barrack'ın tepki çeken o sözlerinin ardından yapılan araştırmada CHP'nin parti seçimlerinde de açık ara birinci parti konumuna yerleştiği görüldü.

erdogan-3une-de-yenildi-chpden-akpye-mesruiyet-farki-6.jpg

Türkiye Gündemi araştırmasına göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,83 ile birinci parti oldu. AKP yüzde 30,95 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,34, MHP yüzde 6,39, Zafer Partisi yüzde 6,28, İYİ Parti yüzde 4,94, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,78, diğer partiler yüzde 2,03, Anahtar Parti yüzde 1,47 ve TİP yüzde 0,99 oranında destek buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

