Şap hastalığı yayılıyor: Hayvan pazarı karantinaya alındı

Yayınlanma:
Iğdır’da hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığının yeniden yayılması üzerine, kentteki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için bölge genelinde sıkı tedbirler uygulamaya başladı.

Iğdır Hayvan Pazarı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen şap vakalarının artmasıyla yeniden karantinaya alındı. Özellikle merkez ve çevre ilçelere bağlı köylerde hastalığın yaygınlaşması, hayvan hareketliliğini durdurmayı zorunlu hale getirdi. Hayvan pazarının kapalı olduğu süre boyunca alım-satım işlemleri durdurulacak, pazara hayvan giriş ve çıkışı yasak olacak.

bf8c3cd2-2068-4468-b589-d6e180d7e108-w.jpg

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Veteriner ekipler köy köy dolaşarak hem bilgilendirme yapıyor hem de hayvanlara şap aşısı uygulamaya başladı. Yetkililer, hayvan sahiplerini dikkatli olmaya ve hastalık belirtileri gösteren hayvanları derhal bildirmeye çağırdı.

Vatandaşlar ise aşılama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Yetkililer, sürecin sonunda hastalığın kontrol altına alınması durumunda pazarın yeniden açılabileceğini belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

