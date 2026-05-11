Çocuk Sinema Okulu Türkiye için neden bu kadar önemli?

Çocuk Sinema Okulu Kurucusu ve Oyuncu Emre Turanlı ile Çocuk Sinema Okulu ve diğer projeleri üzerine konuştuk.

Türkiye’de çocuklara sinemayı bu denli profesyonel bir düzeyde öğretmenizin hikayesi nedir?

Çocukların sinemayla buluşması serüvenimiz 2015’te İstanbul’da başladı. Daha önce drama ve oyunculuk odaklı eğitimler verirken, Çocuk Sinema Okulu’nda 12 farklı alanda eğitim sunduk: kamera önü oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, drone, kurgu, seslendirme ve daha fazlası. Bu çocuklar, dünyada ilk kez bu kapsamda bir eğitimle tarihe geçti. Dijital çağda telefon ve tabletleri yalnızca tüketim aracı olmaktan çıkarıp üretim aracına dönüştürdük. Matematikten müziğe, İngilizceden beden eğitimine kadar pek çok alanı sinema sanatıyla entegre ettik ve bugüne dek binlerce çocuğa ulaştık.

Çocuk Sinema Okulu’nda yetişen çocuklar hangi projelerde yer aldı?

Çocuklar Yeşilçam filmlerini günümüze uyarlarken kendi kısa filmlerini de ürettiler ve dünyada ilk kez çocuklara özel gala organizasyonları gerçekleştirdik. Bu galalarda Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, İlker İnanoğlu ve Hababam Sınıfı oyuncuları gibi değerli isimler çocukların hayallerine eşlik etti. Ardından çocuklarımız iklim krizi, akran zorbalığı, arkadaşlık gibi sosyal sorumluluk temalı filmler çekmeye başladılar. Bugüne dek 25-30 kısa film tamamlandı ve yüzlerce öğrencimiz kendi projelerini hayata geçirdi.

25 yıllık kariyerinizde edindiğiniz deneyimleri çocuklara nasıl aktarıyorsunuz?

25 yıllık oyunculuk kariyerimde her nesilden çocukla çalıştım. Bilgisayarsız büyüyen kuşaktan tabletle büyüyen kuşağa kadar tüm dönüşümü yakından gözlemledim. Çocuk Sinema Okulu’nun yanında Down sendromlu çocuk yönetmen ve oyuncular yetiştirdik. Uzun yıllar doktor palyaço olarak onkoloji servislerinde çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdim. Şimdi bu altyapıyla hasta çocuklara da sinema eğitimi ulaştırıyoruz. Bu yıl ilk sağır çocuk yönetmen ve oyuncuları yetiştireceğiz. En önemli ilkemiz, çocuklara üretmeyi, cesareti ve düşüncelerini özgürce ifade etmeyi öğretmek.

Çocuk Sinema Okulu’nu uluslararası bir marka haline getirmek için neler yapıyorsunuz?

Uluslararası marka olma yolunda en güçlü adımımız kapsayıcı projelerimizdir. Down sendromlu çocuklardan sonra bu yıl sağır çocuklarla yeni projelere başlıyoruz. Bu çalışmaların Türkiye’de gerçekleşmesi, global ölçekte dikkat çekiyor. Yurt dışında çoğunlukla atölye formatında olan programların aksine biz 10 aylık kapsamlı bir müfredat sunuyoruz. Çocuklarımız yalnızca oyunculuk değil, sinemanın birçok alanında donanım kazanıyor. 7-14 yaş arası çocukların ürettiği filmlerin dünya çapında ses getireceğine inanıyoruz.

Çocuk Sinema Okulu klasik sanat kurslarından nasıl ayrışıyor?

Çocuk Sinema Okulu’nu farklı kılan en önemli unsur, çok disiplinli ve üretim odaklı yapısıdır. Türkiye’de çoğunlukla oyunculuk ya da drama eğitimi verilirken, biz senaryodan dekor tasarımına, kamera kullanımından kurguya kadar geniş bir perspektif sunuyoruz. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak fikirlerini senaryoya, senaryoyu perdeye taşıyor. Bu süreç, onların üniversite ve meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı oluyor. Yaratıcılığın üretmekle başladığına inanıyoruz ve bu anlayışla çocuklara kalıcı bir vizyon kazandırıyoruz.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...