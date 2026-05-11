Netanyahu’nun Çin çekincesi: Eleştiriye başladı bir anda sustu...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan televizyonu CBS’nin “60 Minutes” programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu’nun açıklamalarında dikkat çeken en önemli nokta, Çin’in İran’a desteğine ilişkin soruya verdiği kaçamak cevap oldu.

ÇİN SORUSUNA ‘KARIŞMAK İSTEMİYORUM’ YANITI

Netanyahu, Çin’in İran’a füze üretiminde destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin bir soru üzerine, “Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi” dedi ve konuşmasına devam ederken bir anda duraksadı. ve “Ama bundan fazlasını söyleyemem” ifadesini kullandı. Muhabirin ısrarı üzerine yarım kalan cümlesini bitirmedi ve “Çin'in ne yaptığına karışmak istemiyorum” savunmasını yaptı. İsrail liderinin bu sözleri, Çin’e yönelik doğrudan bir eleştiriden kaçındığı şeklinde yorumlandı.

ABD ASKERİ YARDIMININ SONA ERDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Netanyahu, açıklamalarında ayrıca ABD’nin İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımın sona erdirilmesi gerektiğini savundu. İsrail ekonomisinin savaşa rağmen güçlü olduğunu belirten Netanyahu, “Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. Üç yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda, belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü” dedi.

‘YARDIMDAN ORTAKLIĞA GEÇİŞ İDDİASI’

İsrail’in “çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye” sahip olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Bence artık zaman içinde, üzerinde anlaşılmış bir programla, Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi” açıklamasında bulundu.

Netanyahu'nun hakim karşısına çıkacağı yolsuzluk davası apar topar ertelendi!

İRAN VE HİZBULLAH’A İLİŞKİN İDDİALAR

Netanyahu, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukası ile baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti. Lübnan’daki Hizbullah’a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, örgütün savaştan önce sahip olduğu 150 bin füze ve roketin yaklaşık yüzde 90’ını imha ettiklerini iddia etti. ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden ayrı olarak “Hizbullah'a karşı mücadele”nin süreceğini ifade etti.

Netanyahu: İran ile savaş henüz bitmedi

ABD KAMUOYUNDAKİ DESTEK DÜŞÜŞÜNE 'DIŞ GÜÇ' SUÇLAMASI SUÇLAMA

ABD kamuoyunda İsrail’e olan desteğin azalmasına ilişkin bir soruya Netanyahu, bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savunarak, “Birkaç ülke, Amerikan halkının İsrail'e olan sempatisini kırmak, Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için, sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti” ifadelerini kullandı.

(AA)