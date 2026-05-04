Netanyahu'nun hakim karşısına çıkacağı yolsuzluk davası apar topar ertelendi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netanyahu’nun mahkemede ifade vermesinin beklendiği duruşma, başlamasına sadece saatler kala ertelendi.

İptal edilen duruşmadan bir gün sonra Netanyahu hakim karşısına çıktı!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, erteleme kararı savunma ekibinin talebi üzerine alındı. Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad, gece saatlerinde mahkemeye başvurarak duruşmanın ileri bir tarihe alınmasını istedi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek planlanan oturumu erteledi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Duruşmanın neden ertelendiğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, davanın seyrine ilişkin belirsizlikleri artırırken kamuoyunda da çeşitli tartışmalara yol açtı. Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı dava, İsrail siyasetinin en önemli ve tartışmalı süreçlerinden biri olarak görülmeye devam ediyor. Ertelenen duruşmanın yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi. (DHA)