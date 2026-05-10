Netanyahu: İran ile savaş henüz bitmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını verdi.

Trump'dan İran'a uranyum tehdidi: İstediğimiz zaman alacağızTrump'dan İran'a uranyum tehdidi: İstediğimiz zaman alacağız

"İRAN'A GİRİP URANYUMU ÇIKARACAKSINIZ"

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusunu "Oraya girip çıkaracaksınız." şeklinde yanıtladı.

Netanyahu, uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etti.

"TRUMP İRAN'A GİRMEK İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Oraya girmek istiyorum." dediğini öne süren Netanyahu, bu konuda detaylı açıklama yapmayı "askeri planlar hakkında bilgi veremeyeceğini" belirterek reddetti.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu iddia etmişti.

İran basını ise, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

