Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu teklifi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca ABD basınına verdiği demeçte, Tahran’ın yanıtının "değersiz" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan gelen son teklife ilişkin iki farklı kanaldan sert açıklamalar yaptı.

TRUMP: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın temsilcilerinden gelen yanıtı okudum. Hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ABD BASININA: "DEĞERSİZ"

ABD Başkanı, ayrıca ABD merkezli haber sitesi Axios'un muhabiri Barak Ravid ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran yönetiminin yanıtının "değersiz" olduğunu ve hiçbir geçerliliği bulunmadığını söyledi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME VE URANYUM İDDİALARI

Bu arada İsrail medyası, Trump’ın pazar akşamı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Öte yandan, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye göndermeyi teklif ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak İran yönetimine yakın haber ajansları bu haberleri yalanlayarak, Tahran’ın ABD’den yaptırımların hafifletilmesi ve gelecekteki saldırılara karşı garanti gibi tavizler talep ettiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

