Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan gelen son teklife ilişkin iki farklı kanaldan sert açıklamalar yaptı.

TRUMP: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın temsilcilerinden gelen yanıtı okudum. Hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Altın Trump heykeli dualar eşliğinde kutsandı! “İlahi koruma altında” sözleri şoke etti

ABD BASININA: "DEĞERSİZ"

ABD Başkanı, ayrıca ABD merkezli haber sitesi Axios'un muhabiri Barak Ravid ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran yönetiminin yanıtının "değersiz" olduğunu ve hiçbir geçerliliği bulunmadığını söyledi.

Trump'dan İran'a uranyum tehdidi: İstediğimiz zaman alacağız

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME VE URANYUM İDDİALARI

Bu arada İsrail medyası, Trump’ın pazar akşamı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Öte yandan, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye göndermeyi teklif ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak İran yönetimine yakın haber ajansları bu haberleri yalanlayarak, Tahran’ın ABD’den yaptırımların hafifletilmesi ve gelecekteki saldırılara karşı garanti gibi tavizler talep ettiğini vurguladı.