İngiliz ordusundan 'acil' kodlu Hantavirüs operasyonu

Tristan da Cunha adasında hantavirüs şüphesi bulunan bir İngiliz vatandaşı için İngiliz ordusu acil paraşüt operasyonu başlattı. Bölgeye sağlık ekibi ve oksijen tüpü indirilirken, adadaki tıbbi malzeme stoklarının kritik seviyeye düştüğü bildirildi.

Dünyanın en uzak yerleşim yerlerinden biri olan Tristan da Cunha'da, daha önce hantavirüs salgını görülen MV Hondius gemisinden ayrılan bir İngiliz vatandaşında hastalık belirtileri ortaya çıktı. Adam, nisan ayının ortasında gemiden ayrılarak adadaki evine dönmüş ve yaklaşık iki hafta sonra semptomlar göstermeye başlamıştı. Sağlık durumunun stabil olduğu ve kendini izole ettiği öğrenildi.

SON DURAK TRISTAN DA CUNHA

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), adadaki oksijen stoklarının "kritik seviyeye" düştüğünü belirterek acil müdahale başlattı. İngiliz Ordusu’nun 16. Hava Hücum Tugayı’na bağlı altı paraşütçü ve iki askeri sağlık görevlisi, bir RAF A400M Atlas uçağından paraşütle adaya indi. Askeri personelle birlikte oksijen tüpleri ve çeşitli tıbbi ekipmanlar da havadan bölgeye bırakıldı.

SALGINDA SON DURUM

Yetkililer, MV Hondius gemisindeki salgında şu ana kadar altı hantavirüs vakasının doğrulandığını, bunlardan ikisinin gemide tedavi gören diğer İngiliz vatandaşları olduğunu açıkladı. Adanın izole konumu nedeniyle tıbbi yardım ulaştırmak büyük zorluk yaratırken, İngiliz ordusunun bu sıra dışı operasyonu bölgedeki krizi yönetmeyi amaçlıyor. Sağlık ekipleri, şüpheli vakaları ve olası temaslıları yakından takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

