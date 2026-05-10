ABD Başkanı Donald Trump, mart ayından bu yana yer yer karşılıklı çatışmaların yaşandığı İran ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sharyl Attkisson'un sorularını yanıtlayan Trump, İran'da bulunan değerli madenleri istediklerini belirterek Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürdü.

Son Dakika | İran'dan ABD'nin son teklifine yanıt

"İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 20 YIL SÜRER"

Savaşın ateşkes ile sona ermediğini savunan Trump, İran'ın askeri olarak yendildiğini ifade ederek, "Askeri olarak yenildiler. Kendi zihinlerinde belki bunu bilmiyorlar ama bence biliyorlar çünkü onlarla ben muhatap oluyorum." dedi.

"Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarlarının yok, liderleri yok. Liderleri gitti; A takımı gitti, B takımı gitti ve C takımının bir kısmı da gitti." diyen ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir haftada donanmalarını sildik; 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetlerini, her şeylerini sildik. Bugün oradan ayrılsak, yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer."

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına bir kez daha izin vermeyeceklerini altını çizen Trump, eski ABD Başkanı Barrack Obama'ın İran'a gözyumduğunu öne sürdü.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz çünkü onlar çılgın. Nükleer silaha erişmelerine izin veremeyiz." diyen Trump, şöyle konuştu:

"Obama bunu yaptı; eğer ben İran nükleer anlaşmasını bitirmeseydim şu an nükleer silahları olurdu ve bunu İsrail ile Orta Doğu üzerinde kullanırlardı. Belki de ötesinde. Geçen gün Avrupa'ya ulaşabilecek roketleri olduğunu gördünüz. %100 kullanırlardı. Almayı çok istiyorlardı. Ben de Barack Hüseyin Obama'nın o korkunç nükleer anlaşmasını ilk dönemimde sonlandırdım."

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU İSTEDİĞİMİZ ZAMAN ALACAĞIZ"

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu henüz alamadıklarını belirten Trump, "İstediğimiz zaman onu bir şekilde alacağız. Gözetim altındalar, biliyorsunuz 'Uzay Kuvvetleri' diye bir şey kurdum ve orayı her an izliyorlar. Eğer birisi içeri girerse onun adını, adresini ve rozet numarasını size söyleyebilirler. Çok iyi denetleniyorlar; eğer birisi oraya yaklaşırsa bunu haber alacağız ve orayı havaya uçuracağız." şeklinde konuştu.

"NATO'NUN KAĞITTAN KAPLAN OLDUĞU KANITLANDI"

ABD ile NATO arasındaki ilişkiye dair de değerlendirmede bulunan Trump, "NATO'nun bir 'kağıttan kaplan' olduğu kanıtlandı." dedi.

NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda kendilerine yardımcı olduklarını söyleyen ABD Başkanı şöyle konuştu: