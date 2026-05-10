Son Dakika | İran'dan ABD'nin son teklifine yanıt

ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ermesi için Washington yönetimi, Tahran'a şubat ayı sonundan bu yana devam eden savaşı sona erdirme teklifinde bulunmuştu.

İran medyasında yer alan habere göre Tahran tarafı, Pakistan aracılığıyla iletilen teklife yanıt verdi.

İRAN YANITINI ABD YÖNETİMİNE İLETTİ

Haberlere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin, savaşı sona erdirmeye yönelik son ABD önerisine cevabı bugün Pakistanlı arabulucuya iletildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü daha önce birkaç kez; İran'ın ABD'nin önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, incelemeler ve nihai sonuçlar tamamlandıktan sonra gönderileceğini açıklamıştı.

Önerilen plana göre bu aşamada görüşmeler, bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak.