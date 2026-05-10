Pezeşkiyan: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, Başkent Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

PEZEŞKİYAN: İRAN HALKI BOYUN EĞMEYECEK

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı. (AA)