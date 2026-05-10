İran'dan Fransa ve İngiltere'ye Hürmüz uyarısı: Karşılık veririz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderme hazırlığında olan İngiltere ve Fransa'ya uyarıda bulundu. Boğazda güvenliği yalnızca kendilerinin sağlayacağını vurgulayan Garibabadi, savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceklerini belirtti.

ABD ile devam eden gerilim nedeniyle İran'ın kapatma kararı aldığı Hürmüz Boğazı'na İngiltere ve Fransa savaş gemisi gönderme hazırlıklarına başladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Fransa ve İngiltere'nin aldığı karara tepki gösterdi.

İRAN'DAN FRANSA VE İNGİLTERE'YE UYARI

Bölge dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı ve bölgenin askerileşmesine neden olacağı uyarısında bulunan Garibabadi şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı, bölgesel ötesi güçlerin ortak mülkiyeti değildir ve İran, kıyı ülkesi olarak egemenliğini kullanma ve yasal düzenlemelerini belirleme hakkına sahiptir."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi

"KARŞILIK VERİRİZ"

Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan habere göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi uyarısını şöyle dile getirdi:

"Fransa, İngiltere veya başka herhangi bir ülkeden gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı ABD eylemlerine eşlik etmesi, İran silahlı kuvvetleri tarafından 'kararlı ve acil bir yanıtla' karşılanacaktır."

Charles de Gaulle uçak gemisi

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN HÜRMÜZ'E GEMİ GÖNDERME KARARI

Fransa, 'seyir özgürlüğünü güçlendirmek' iddiasıyla Londra ile ortak bir görev için Charles de Gaulle uçak gemisini Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne gönderdiğini açıkladı; İngiltere de bölgeye bir savaş gemisi gönderiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

