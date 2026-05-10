Fransa Cumhurbaşkanı Macron Mısır sokaklarında sabah koşusuna çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır, Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan Afrika turu kapsamında Mısır'ın İskenderiye kentinde sabah koşusuna çıktı.

Macron'un İskenderiye'deki Halid Bin Velid Caddesi'nden El-Essawy Caddesi'ne doğru gerçekleştirdiği koşu sırasında, araç ve yaya trafiğinin normal akışında ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü trafiği aksatmadan sokakta koştuğu anlar sosyal medyada viral olurken; Mısırlı milletvekili Mostafa Bakry, Macron'un İskenderiye'deki görüntülerini paylaşarak, "İşte Mısır budur; liderliği ve halkı sayesinde güvenli ve istikrarlı," ifadelerini kullandı.

Macron’un yabancı ziyaretleri sırasında sık sık koşu yaptığı biliniyor; nitekim yakın zamandaki bir Ermenistan ziyareti sırasında da Erivan sokaklarında koşarken görülmüştü.

"TEŞEKKÜRLER İSKENDERİYE"

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği temasların ardından ülkeden ayrılan Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.