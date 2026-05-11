Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaşamını yitirenler için başsağlığı da dilendi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ SUNULDU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TERÖR SALDIRISI EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINANDI

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi. Türkiye'nin, terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

