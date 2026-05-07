Katar ile Pakistan arasında kritik "ABD-İran" görüşmesi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Şerif, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN DİPLOMATİK GİRİŞİMLER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan’ın ABD-İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik yürüttüğü diplomatik girişimler masaya yatırıldı.

Al Sani, görüşmede, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese katkı sunan Pakistan başta olmak üzere arabuluculuk ve iyi niyet girişimlerinde bulunan tüm tarafların çabalarını takdir ettiklerini ifade etti ve Katar’ın krizlerin barışçıl yollarla çözümünü hedefleyen arabuluculuk girişimlerine tam destek verdiğini vurguladı.

Katar Başbakanı Al Sani, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağını belirterek tüm tarafların müzakerelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunacak şekilde bu çabalara olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekti.