Son Dakika | Trump Pakistan'daki görüşmeyi iptal etti: Hiçbir anlamı yok!

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı başlattıkları savaşın 40'ıncı gününde ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık ateşkesi duyurmuştu.

Ateşkesin ardından Pakistan'ın arabuluculuk girişimleriyle İslamabad'ta İran ile ABD temsilcileri arasında müzakere görüşmesi gerçekleştirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

İran’ın diplomasi turu başladı! Gözler İslamabad’da

İKİNCİ MÜZAKERE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORDU

Söz konusu müzakerelerin ikinci oturumunun da yakın zamanda İslamabad'da gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'a gitmesinin ardından Beyaz Saray, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ı görüşmeye göndereceğini duyurmuştu.

TRUMP, GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

Ancak ABD Basını, Trump'ın bu ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Donald Trump'ın, "Görüşmelerin şu anki seyrince Witkoff ve Kushner'in 18 saat uçup Pakistan'a gitmesinin hiçbir anlamı yok. Bu savaşı devam ettireceğim anlamına gelmiyor bu konuyu henüz düşünmedik." dediği aktarıldı.

"TÜM KARTLAR ELİMİZDE"

Trump ayrıca, "Ekibime, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık hiçbir şey hakkında konuşup vakit öldürmek için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim. Tüm kartlar elimizde. Orada öyle hiçbir şey konuşmadan boş boş oturmayacağız." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTİYORLARSA YAPMALARI GEREKEN TEK ŞEY BİZİ ARAMAK"

Trump, "Temsilcilerimin Pakistan’a giderek İranlı yetkililerle gerçekleştirmesi planlanan ziyaretini iptal ettim. Seyahat için harcanan süre gereğinden fazla, yapılması gereken işler ise fazlasıyla yoğun. Üstelik, sözde 'liderlikleri' içerisinde ciddi bir iç çekişme ve kafa karışıklığı hakim. Kimin yetkili olduğu konusunda kendileri dahil kimsenin bir fikri yok. Ayrıca, tüm kozlar bizim elimizde; onların elinde ise hiçbir şey yok. Eğer görüşmek istiyorlarsa, yapmaları gereken tek şey bizi aramak." dedi.