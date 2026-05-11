Putin ve Zelenski'den görüşmeye yeşil ışık: İki liderden peş peşe açıklama geldi

Putin ve Zelenski'den görüşmeye yeşil ışık: İki liderden peş peşe açıklama geldi
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üçüncü bir ülkede uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceği açıklamasına ilişkin, "Şimdi uygun bir format bulmak lazım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski görüntülü bir mesaj paylaşarak Putin'in kendisiyle ilgili son açıklamasını değerlendirdi. Ukrayna lideri, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve kalıcı güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin hakkında "paranoya" iddiası! Kendini saraya kilitlediPutin hakkında "paranoya" iddiası! Kendini saraya kilitledi

ZELENSKİ: "PUTİN ARTIK HAZIR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım"

Ukrayna lideri, barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Putin, Zelenski ile görüşme şartını duyurduPutin, Zelenski ile görüşme şartını duyurdu

PUTİN: "ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini ifade etmişti. Putin'in bu çıkışı, savaşın başından bu yana iki lider arasında olası bir doğrudan temas için en somut adım olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması
Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt
Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt