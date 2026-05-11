Putin ve Zelenski'den görüşmeye yeşil ışık: İki liderden peş peşe açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski görüntülü bir mesaj paylaşarak Putin'in kendisiyle ilgili son açıklamasını değerlendirdi. Ukrayna lideri, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve kalıcı güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin hakkında "paranoya" iddiası! Kendini saraya kilitledi

ZELENSKİ: "PUTİN ARTIK HAZIR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım"

Ukrayna lideri, barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Putin, Zelenski ile görüşme şartını duyurdu

PUTİN: "ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini ifade etmişti. Putin'in bu çıkışı, savaşın başından bu yana iki lider arasında olası bir doğrudan temas için en somut adım olarak değerlendirildi.